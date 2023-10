Gamergen

Le problème des Super Mario Bros., c’est que nous avons l’impression de voir toujours le même jeu, mais avec de nouveaux pouvoirs pour essayer d’amuser un minimum le joueur. Ici, Nintendo bouscule les mœurs de la franchise en apportant de véritables nouveautés ébouriffantes, déroutantes et drôles, dans notre progression. Pour le moment, les quelques minutes passées avec Super Mario Bros. Wonder ont su nous convaincre. Impossible de lâcher la manette tellement l’expérience est prenante.Mario s’est modernisé et bonifié. En quelques heures, Super Mario Bros Wonder nous vend déjà du rêve, et nous donne clairement envie de s’y plonger davantage. Dans le fond, la recette reste la même, et ce n’est pas plus mal d’ailleurs, mais dans la forme, tout a changé. Nouveau royaume à visiter, nouveaux ennemis, nouvelle compétence… tout sent le neuf. En plus de ça, le jeu s’éclate avec une mise en scène digne d'un véritable blockbuster halluciné et hallucinant. Il nous embarque dans d'incroyables séquences oniriques qui vont bien souvent à fond la caisse. On notera enfin une difficulté bien présente pour une fois, une grande accessibilité et des nouveautés bien senties comme ces fameux badges, qui font office de light RPG. Impossible de donner un verdict définitif tant il reste à découvrir, maisEn à peine quelques niveaux, le titre de Nintendo réussit à faire passer le message que "le changement, c'est maintenant" pour le plombier et sa bande, en faisant évoluer sa formule dans le bon sens. Chaque stage fait montre d'une inventivité folle et les graines prodige, qui rendent chaque partie extrêmement imprévisibles, sont une excellente idée pour renouveler l'intérêt de la chasse aux collectibles. Grosses Bob-omb en approche !Un rendu visuel poli, la volonté d’introduire un peu de folie à l’écran, la promesse d’offrir encore une fois moult secrets tout en entretenant une certaine convivialité,Et s’il ne devrait pas bousculer plus que cela ses codes, c’est habité d’une grande excitation que l’on attend de découvrir la suite du jeu, afin de juger s’il est capable ou non de nous surprendre et de nous émerveiller tout du long.Sans révolutionner l’esprit des Mario Bros, Wonder rafraîchit. Il apporte plusieurs coups de pinceaux, autant au sens large qu’au sens figuré, à une saga qui en avait bien besoin. Ce nouvel épisode affiche avec fierté ses couleurs. Chaque détail, chaque animation… absolument tout est soigné. Chaque moment passé en compagnie de Mario (ou l’un des 11 autres personnages jouables) est fun et divertissant. Ce petit périple au sein du royaume des fleurs fait clairement vivre un rêve éveillé. On espère que cet enchantement se poursuivra pour l’intégralité du voyage, seul ou à plusieurs.. Départ le 20 octobre prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch, pour s’en assurer.Super Mario Bros. Wonder est un vent de fraîcheur qui arrive en fin d'année. Ni trop simple, ni trop compliqué, il propose une approche édulcorée, lumineuse et fantaisiste du jeu vidéo. Nos premières heures sur le jeu étaient concluantes et permettent de partager un moment de convivialité en famille ou entre amis.L'excentricité des niveaux ainsi que les nouveaux consommables et pouvoirs permettent de ne pas rendre l'expérience trop redondante, du moins au premier abord. Un titre avec un bon potentiel que nous espérons voir se concrétiser à mesure que nous avancerons dans l'histoire.C'est avec les veines qui grattent que l'on a reposé la Switch après cette session d'introduction à Super Mario Bros. Wonder. Efficace dans sa proposition sans pour autant se reposer sur les acquis de ses prédécesseurs, celui qui fera sans nul doute office de chant de cygne pour Mario sur la console hybride aura de quoi satisfaire les néophytes du genre comme les vétérans. Gageons que le challenge saura se montrer plus corsé dans la seconde moitié du jeu - mais les bonnes idées, elles, ne manqueront sûrement pas.