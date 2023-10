Vampire Hunter D (1985)





Si l'histoire un peu molle de la premiere saison de Castlevania Nocturne a divisée, il y a bien un point ou on aura du mal a ne pas être d'accord c'est la beauté des dessins. Rarement une serie occidentale inspirée par l'animation jap aura eu des dessins aussi beaux au point qu'on pourrait vraiment se croire devant un anime japonais par moment.C’était deja assez flagrant dans la premiere serie, le charadesign de Castlevania Netflix semble s'inspiré de celui de Vampire Hunter D Bloodlust de Yoshiaki Kawajiri (Ninja Scroll), le second film adapté des romans de Hideyuki Kikuchi (avec rappelons le Yoshitaka Amano aux illustrations).Pour ceux qui ont donc aimé la premiere serie et/ou Castlevania Nocturne et qui n'auraient jamais vu les Vampire Hunter D, je vous propose donc de jeter un coup d'oeil a ce duo de films (vous savez ou chercher), le premier ayant un peu vieilli mais toujours très bon a suivre et le second est juste un chef d'oeuvre de l'animation japonaise.Dans le premier le chasseur de vampire "D" aide une jeune paysane en proie a un comte vampire et dans le second il est envoyé sauver la fille d'un noble tombé amoureuse d'un vampire.