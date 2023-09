IGNFrance

Avec le lancement de la saison 10 en décembre, Rare introduiradans son jeu d’aventure de pirates principalement multijoueur jusqu’ici. Plus besoin de s’inquiéter du danger que représente les autres joueurs prêts à voler votre trésor.« Tout comme nous espérons que le Skull of Siren Song encouragera le jeu compétitif, nous sommes conscients que pour certains joueurs et joueuses, une expérience plus paisible et indépendante peut être préférable », explique Mike Chapman, directeur créatif du jeu dans un article du blog Xbox Wire.», poursuit-il., un mode qui a pour but « d’offrir une introduction plus douce à Sea of Thieves pour les nouveaux joueurs et joueuses, ainsi qu’une carte plus calme » pour les vétérans qui souhaitent profiter du jeu de façon plus simple. « Si vous espérez pêcher en toute tranquillité ou terminer quelques Histoires sans être dérangé, Safer Seas est le choix idéal », poursuit le directeur créatif. « Toutes les distinctions applicables peuvent être obtenues dans ce mode de jeu. Ainsi, il y a beaucoup à faire sans avoir à surveiller les joueurs ennemis ».Les explorateurs du mode Safer Seas auront des récompenses moins importantes que celles disponibles sur le mode de jeu déjà existant, qui sera renommé High Seas. Les sociétés offriront moins d’or et de réputation aux joueurs en échange de leurs trésors et les marins d'eau douce ne pourront pas atteindre un rang supérieur au rang 40 ; de ce fait, il sera impossible de voyager pour la Fortune d’Athéna en solo et il sera également impossible de devenir Pirate Légendaire.« Bien que les High Seas restent le moyen principal et le plus ambitieux de jouer à Sea of Thieves, les Safer Seas offrent un moyen complémentaire d’explorer et d’en apprendre plus sur la vie de pirate dans un environnement plus prévisible », conclut Mike Chapman. « Nous espérons que cela élargira l’attrait de Sea of Thieves et encouragera de plus en plus de joueurs et de joueuses à prendre la mer, avant de se lancer dans les High Seas pour prouver qu’ils sont de véritables Pirates Légendaires ! ».