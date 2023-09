Leak de la feuille de route de la Xbox mid-gen. Rafraîchissements des séries S|X (rafraîchissement numérique de la série X à 499 $), manette avec haptique et boutons plus silencieux à 69,99 $.Le calendrier des sorties des titres Bethesda a été dévoilé (Fallout 3 Remaster, DOOM Year Zero, Dishonored 3, Ghostwire Tokyo 2, etc.)Détails préliminaires de la nouvelle génération de Xbox (sortie en 2028, jeux hybrides en cloud, possibilité de passer à la technologie Arm)Merci la FTC!

posted the 09/19/2023 at 05:30 AM by jenicris