Après avoir appris l'absence de voix anglais et la non-traduction en français de Origin, une autre mauvaise nouvelle se profile a l'horizon.En effet le jeu semble déjà en vente sur Ebay et un détail de la jaquette arrière intrigue.Une mention précise qu'il faut prévoir 7,40Go d'espace libre pour "l'utilisation du code digital".Cela laisse donc penser que Origin ne sera pas sur la cartouche mais en téléchargement....Encore une mauvaise nouvelle pour les amoureux du physique...Mais le problème semble même encore plus complexe.On se souvient tous de la version Switch UE de Final Fantasy X HD/X-2 HD ou le second jeu était lui aussi en téléchargement et non pas sur la cartouche.Et pour pouvoir jouer avec le jeu que vous aviez télécharger il fallait obligatoirement que la cartouche contenant le X soit dans la console a chaque fois(donc si vous vendiez la cartouche, le X-2 devenait inutilisable)...Espérons que cette idée ridicule ne se reproduira pas ici...MISE A JOUR : bon apparement fausse alerte les deux jeux sont bien sur la cartouche.Par contre toujours aucune idée de cette mention au dos de la boite(qui est aussi présent sur la jaquette FR)