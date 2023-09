Pour David Jaffe, le papa de la série God of War, Starfield est venu se hisser dans le top 3 des meilleurs jeux de tous les temps. Rien que ça…Voici ses mots :Et de rajouter :Les termes sont lâchés, il est bon de lire autant d’enthousiasme fass à la crasse que certains internautes/YouTubeurs n’hésitent pas à répandre pour se sentir exister

Maintenant, votre ressenti variera sûrement , MAIS si dans le passé vous vous êtes retrouvé à réaliser que votre goût et le mien est SUFFISAMMENT similaire, ne laissez pas cette absurdité enfantine de "guerre" de console vous éloigner de cette chose brillante. Si vous aimez les aventures d'action 1p, vous vous le devez à vous-même."

Je suis agnostique de la console, vous le SAVEZ tous. Un grand jeu est un grand jeu. Je dis cela parce que si vous aimez aussi les jeux et que vous n'avez pas de XBOX, vous vous devez à vous-même d'obtenir le Gamepass pendant un mois et d'essayer Starfield (même si vous utilisez simplement le cloud). C'est facilement l'un de mes 3 meilleurs jeux de tous les temps.

Who likes this ?

posted the 09/06/2023 at 06:52 PM by walterwhite