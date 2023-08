Date : 24 Aout 2023

L’incroyable Blasphemous ne pouvait que donner suite à un jeu tout aussi excellent, et même un peu plus encore. Toujours porté par une proposition artistique à la fois somptueuse et lugubre, Blasphemous 2 fait évoluer une formule déjà très efficace à la base avec des petites touches savoureuses. L’ajout de deux armes à l’arsenal ne paraît rien sur le papier, mais change en réalité beaucoup dans l’approche des combats et de l’exploration.Les fans du Pénitent ne pourront être qu’aux anges à l’idée d’incarner à nouveau ce héros atypique, qui massacre tout ce que le folklore religieux peut avoir de plus immonde. Tout est bien dans Blasphemous 2, qui s’impose comme la suite attendue et comme l’un des meilleurs jeux de l’année 2023. Amen.C’est simple, Blasphemous 2 surpasse son aîné en corrigeant ses erreurs. Le Penitent a retenu les dures leçons de sa première croisade et semble décidé à clairement s’imposer. Visuellement, c’est toujours saisissant, la lisibilité est optimale, c’est un régal. L’habillage sonore complète le tout pour nous offrir une ambiance palpable et prenante, nous immergeant dans ce monde de violence sans concession et qui attend la moindre de nos erreurs pour nous éventrer. Difficile mais loin d’être insurmontable, notamment via les builds d’équipements que l’on peut se construire, le soft est une réussite en tout point. Ses défauts restent mineurs et acceptables ici, mais il reste encore de la marge et quelques folies qu’on aimerait voir à l’avenir afin de ne pas tomber dans la redite. Un titre à ne pas manquer, connaisseur du premier ou non.Blasphemous 2 est une réussite. Si vous avez apprécié le premier voyage, vous allez ici adorer ce nouveau pèlerinage. Si vous êtes néophyte, pas de panique, vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir fait le premier opus pour tenter l'aventure. Blasphemous 2 se suffit à lui-même. À la fois Metroidvania et Souls-like, le jeu pioche dans les deux mondes ce qui se fait de mieux et se construit des mécaniques perso dans la foulée. Le résultat est plus que convaincant. Le gameplay est accessible, mais exigeant, la difficulté bien présente, mais pas insurmontable pour autant et l'exploration est un plaisir, même si on peut facilement se perdre. Assurément, Blasphemous 2 est un jeu plutôt marquant, ne serait-ce que pour sa proposition et son univers qui traite de mythologie et de religion d'une manière que l'on voit peu finalement. La direction artistique et le bestiaire qui en résultent sont eux aussi dans le haut du panier, malgré quelques redites avec le premier épisode. Le tout baigne dans une OST savoureuse pour les oreilles et profite d'un pixel art de haute volée. Amoureux du genre, fan de la licence ou simples curieux, foncez !The Game Kitchen arrive à faire très bien en conjugant jeux vidéo et folklore andalou. Il démontre à nouvelle sa maîtrise du metroidvania avec Blasphemous 2 en poussant plus la formule du premier épisode : trois armes directement intégrées au gameplay, une ambiance toujours aussi lugubre et des combats gratifiants loin d'être insolubles. Toutefois, ceux n'ayant pas accroché au premier épisode ne risquent pas d'être convertis tant l'évolution reste trop timide selon nous. Et si l'on satisfait notre soif d’exploration, celle de compréhension n'est jamais vraiment assouvie. C'est dommage pour une licence qui se veut être l'apôtre de cette période historique du sud de l'Espagne, d'autant qu'elle arrive avec brio à nous y plonger.Blasphemous 2 saura sans aucun doute satisfaire les fans du genre et encore plus ceux du premier opus. Avec une progression satisfaisante et un monde rempli de récompenses intéressantes. Une deuxième moitié un poil trop dirigiste et surtout sa difficulté parfois injuste rebutera peut-être certains mais nous sommes malgré ces défauts, face à un Metroidvania plus que compétent sur tout les fronts.