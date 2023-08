En blog car pincettes due au fait que l'unique source actuellement est Shpeshal Nick (Xbox Era) qui n'a pas un taux de 100% mais ça resterait la suite logique des choses. Donc : - Xbox Series X Digital en vue (449€ ?) - Un autre hardware mais pas avant 2025 Si le deuxième point est confirmé, cela voudrait dire que si les rumeurs d'une PS5 Pro fin 2024 arrive (selon Henderson), Microsoft pourrait refaire le coup de l'époque PS4/One : un hardware mid-gen 1 an après Sony mais plus puissant.

Like

Who likes this ?

posted the 08/06/2023 at 02:19 PM by shanks