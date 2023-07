Quelques infos sur Phantom Blade Zero a venir sur PS5 et PC.- Le studio qui faisait avant du jeu mobile (comprenez donc du gatcha) est heureux de passer sur un jeu solo sur console & PC pour se focaliser sur l'aspect creatif et le gameplay, et donc de ne plus stresser sur le nombre d'abonnées ou des problèmes liés a ce genre de jeux.- Contrairement a d'autres jeux adaptant a leur sauce la culture ou la littérature chinoise comme Wu Long, le monde de Phantom Blade Zero, bien que se situant durant l'ere Wuxia, sera original avec un mélange de plein d'influences, aussi bien américaine que japonaise.- Niveau inspiration les créateurs citent aussi bien les films d'art martiaux des années 70/90 que les mangas Vagabond, Berserk, le film John Wick, les jeux Sekiro, Ninja Gaiden ect...- Il y aura beaucoup d'armes différentes.- Les combats de boss seront définitivement les points forts du jeu, et ils sont la raison pour laquelle vous développerez vos compétences et votre personnage.- Il existe un nombre considérable de boss uniques dans le jeu, mais la quantité ne peut pas encore être divulguée. De plus, il existe également de nombreux boss secrets cachés dans les recoins les plus profonds des donjons.- Beaucoup de soins ont été apporté aux combats de boss pour qu'ils soient mémorables.- Il n'y aura pas de mode coop pour l'histoire principale, mais il y aura tout de même du multi pour le contenu postgame.- Le jeu aura deux modes: 2K à 60fps et 4K à 30fps. Ils aimeraient aussi proposer un mode 4K/60fps sur PS5, ou au pire 45/50fps.- Il va falloir être patient avant la sortie du jeu, le développement n'ayant commencé qu'il y a un an, mais l’équipe compte etre active dans sa communication et proposer une démo de 30 minutes en 2024.