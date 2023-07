Auto poto

NOTE PRESSE (Gameblog - 25 février 2022)

N'étant pas vraiment un adepte des simulations de courses de Codemasters, c'est avec une certaine curiosité que j'ai découvert (par le plus grand des hasards chez des proches)Ma dernière expérience en la matière étaitque j'avais testé sur ma PS3 et qui m'avait laissé plutôt un chouette souvenir.Etant donné que j'ai squatté un peu plus de 2 semaines chez ces proches, et que j'ai ramené 0 console dans ma valise, j'ai pu (enfin) joué à la PS5 et m'essayer assez longuement sur ce jeu et un autre que je vous testerai juste après.La série GRID de Codemasters faisaint donc son grand retour l'année dernière en 2022 chez Electronic Arts avec ce GRID Legends. Tout en conservant ses points forts, le jeu continue à offrir une large variété de véhicules, des circuits bien modélisés et une jouabilité arcade pure. Cependant, certaines imperfections viennent entacher cette expérience de course survoltée. Nous allons d'abord balayer les points forts de titres avant de revenir sur les quelques points disctuables.: Grid Legends conserve la force de la série en proposant aux joueurs de piloter une multitude d'engins sur 4 roues, allant des monoplaces aux camions en passant par les hyper cars et les véhicules de légende. EA nous promet sur sa page plus de 120 véhicules avec des MAJ régulières.Cette diversité nous promettait une expérience de jeu riche et variée.: Cette fois-ci, le mode carrière est particulièrement scénarisé, offrant aux joueurs une saison entièrement filmée au sein d'une équipe. Cela ajoute une dimension narrative ou série "Netflix" au jeu et peut donner une motivation supplémentaire pour gagner les courses. C'est pas mal.Sans oublier bien sûr le retour du. L'un des aspects intéressants de certains jeux de la série "Grid" est bien ce "Nemesis System". Ce système permet aux joueurs de développer des rivalités avec d'autres pilotes de l'IA. Si un joueur provoque des pilotes adverses ou entre en collision avec eux fréquemment, ces pilotes peuvent devenir des "némésis" et chercheront activement à perturber le joueur pendant les courses suivantes.: Grid Legends laisse libre cours à l'imagination des joueurs avec un mode créateur de course qui permet de mélanger différentes catégories de véhicules sur un même circuit. Une liberté totale qui promet des courses délirantes et explosives mais que je n'ai essayé que rapidement.: Techniquement, le jeu est agréable à regarder avec des circuits bien modélisés et des effets visuels réussis, notamment en ce qui concerne les débris sur la piste et les conditions météorologiques qui m'ont bien impressionnées sur la console blanche de Sony.: Grid Legends fait un choix audacieux en abandonnant l'entre-deux entre arcade et simulation, optant pour un gameplay arcade pur et dur. Cela rend la conduite accessible à tous (même à des conducteurs du dimanche comme moi) et offre des courses palpitantes, sans prise de tête.: Bien que le jeu soit visuellement plaisant, il n'y a pas de réelle évolution technique par rapport au précédent opus sur les consoles d'anciennes générations. L'absence de fonctionnalités "next gen" comme le Ray Tracing peut décevoir certains joueurs. Pour résumer ma pensée, c'est vraiment très beau, mais ce n'est pas une claque next-gen...: Si le choix d'un gameplay arcade est justifié, certains joueurs pourraient être déçus par le manque de variété dans la conduite des différents véhicules, tous se comportant de manière similaire avec seulement le poids comme facteur différenciateur.Je peux concevoir une certaine déception pour certains de ce côté-là.: A titre personnel, même si l'initiative de mettre un scénario est vraiment à saluer encore une fois, force est d'admettre que j'en ai eu strictement rien à cirer pour rester poli.De plus ce mode carrière scénarisé fait un choix narratif clivant (ou qui peut cliver) de mettre en avant certains personnages plutôt que d'autres etc. J'ai lu çà et là que çà en avait fait jaser certains, pour ma part je reste assez indifférent à toutes ces polémiques vu que la petite histoire développé autour de ce titre ne m'a jamais intéressé.