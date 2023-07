La seconde saison (et dernière ?) de Bastard!! sortira sur Netflix le 31 Juillet.J'ai trouvé la S1 assez moyenne (scenario timbre poste, du ecchi cringe...) malgré que le manga soit culte pour beaucoup, a voir la suite.

posted the 07/19/2023 at 05:25 PM by guiguif