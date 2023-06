On pourra apparemment suivre le fil des deux personnages comme bon nous semble et changer à tout moment pour contrôler l’un ou l’autre.

On comprend donc que l’on pourra effectuer l’aventure complète de Saga sans forcément avancer avec Alan et vice-versa

A l’occasion des Plays Days du Summer Game Fest, nous avons pu assister à une démo (jouée en direct par un QA testeur de chez Remedy) de 40 minutes en compagnie du tout nouveau personnage qui partagera la vedette avec Alan Wake pour cette suite : Saga Anderson. Autant dire que le jeu s’annonce canon.Il faut d’abord savoir que cette démo tournait sur un devkit PS5 et malgré quelques imperfections visibles (le jeu étant toujours en développement), on peut d’ores et déjà affirmer qu’Alan Wake 2 offrira une grosse claque graphique sur consoles, mais comme pour le premier, c’est surtout dans ses ambiances qu’il marque le plus.Dans Alan Wake 2, notre écrivain du même nom ne sera pas le seul à pouvoir être contrôlé et cette démo s’est d’ailleurs exclusivement attardée sur le nouveau personnage jouable du nom de Saga Anderson (joué par l’actrice Mélanie Liburd). Il s’agit d’un agent du FBI accompli qui enquête – avec son coéquipier Alex Casey (joué par Sam Lake) – sur une affaire de meurtres liés à un culte étrange dans la ville de Bright Falls. La mission qui a été montrée se déroulait durant le chapitre 2 du jeu, appelé « Le Cœur ».En effet, à la toute fin de la démo, nous retrouvons ce cher Alan échoué sur une plage et l’on apprend du même coup que celui-ci a disparu durant 15 ans. Nous n’en saurons pas plus sur ce cliffanger assez frustrant.Bien que Saga soit une enquêtrice hors pair, cela ne l’empêche pas d’être mêlée à des évènements surnaturels qui viendront ponctuer son investigation. Dans le cas ici présent, elle enquêtait sur le meurtre de Rober Nightingale. Durant des évènements antérieurs, celui-ci serait visiblement revenu à la vie. Elle va ainsi le traquer et tenter de comprendre ce qu’elle a lu à propos d’un concept appelé « Overlap ».On ne sait pas encore si l’on va retrouver le même gameplay pour notre homme torturé,. En dehors des éléments récurrents du survival horror comme les énigmes diverses et variées, cela se voit surtout dans la gestion des ressources (Saga a un inventaire avec des emplacements limités), un système de sauvegarde limité qui se fait via les thermos présents dans des salles de pause un peu partout, et des gunfights stratégiques contre des ennemis surnaturels. L’inspiration de la licence de Capcom est forte mais Remedy parvient tout de même à y apposer sa patte avec des mécaniques uniques.On retrouve bien entendu la lumière de votre lampe torche pour briser la protection des ennemis, mais aussi un système de combat plus dynamique où l’on doit fuir et attaquer au bon timing. En tant qu’enquêtrice, Saga peut instantanément entrer dans une sorte de palais mental (« Mind Place ») afin de placer les indices qu’elle a trouvés et les recouper pour progresser dans son affaire.Par contre, la mécanique est cohérente puisque le temps continue de s’écouler normalement lorsqu’elle s’y trouve. Cela ne peut vous servir de refuge durant un combat. On sent tout de même que Remedy veut garder un minimum d’accessibilité et ne pas trop effrayer les foules. Ainsi, durant les affrontements, vous pourrez vous réfugier dans des zones éclairées qui vous rendront invisible aux yeux des ennemis.Le palais mental vous permet également de découvrir de nouvelles pages de manuscrit, d’améliorer les armes de Saga, de revoir des cinématiques ou encore de consulter les cartes des environs. On demande quand même à en voir un peu plus sur cette façon de placer les indices sur un tableau à la manière des séries policières américaines. On doute un petit peu de la pertinence d’un tel procédé étant donné le caractère assez scripté et linéaire de genre de titre. On espère vraiment que cette façon de faire n’est pas juste là pour faire joli et que l’on devra vraiment réfléchir à la manière de gérer les indices. Même chose pour le profilage de certains personnages que Saga peut faire pour effectuer des avancées significatives dans ses enquêtes. Elle peut ainsi voir ce qu’ils ont vu et ce qu’ils ont ressenti.