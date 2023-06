« En travaillant avec Todd et l’équipe, je suis témoin du nombre de bugs, et je peux affirmer que, en termes de chiffres, Starfield serait le jeu de Bethesda avec le moins de bugs de tous les temps... et nous disposons encore de temps pour peaufiner le jeu. »

Quelques précisions sur Starfield après le xbox showcase, lors d'une interview sur twitch le responsable Matt Boody déclare que le jeu serait le moins buggé possible.Starfield est prévu le 6 septembre prochain sur Xbox séries et Pc.