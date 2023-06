Bonjour à tous, nouveau top en vrac et comme son nom l'indique, voici la première partie car oui ce top sera en deux parties, et la suite arrivera la semaine prochaine.- Il garde l'entrée d'un raccourci, et derrière lui se trouve une arme très bien la claymore. Il est pas obligé d'être tuer mais sachez qu'il va vous emmerder si vous souhaitez passer derrière lui à cause de ses jets de flamme qui font masse dégâts. Parfois, il quitte son perchoir pour vou attaquer directement. Il est très fortement conseillé de lui faire la peau en milieu ou fin de jeu.19)- Le plus puissant de la race des Laguz, les dragons apparaissent en fin de jeu, et leur souffle de feu est dévastateur quand on les affrontent. Ils sont également très résistants mais comme tout Laguz, ils ont point faible, et pour eux ça sera la foudre. A noté que si on arrive à battre le Chevalier Noir avec Ike, on obtiendra le dragon Nasir, beaucoup plus balèze que le dragon rose Ina.- Si l'Alien est invincible, les androïdes eux sont neutralisable mais vraiment dur à vaincre. Il vaut mieux les éviter plutôt que les affronter, car il nécessite beaucoup de munitions, même si le pistolet à clou est très efficace contre eux.17)- Les golems de pierre apparaissent dans le monde 3, les Montagnes Bleues du tout premier Rayman. Ce sont les ennemis les plus forts et résistant du jeu. Ils envoient sur Rayman des roches volcanique délicat à éviter. Mieux vaut les affronter avec le poing doré. Leur chef Mr Stone fait office de boss.16)- C'est clairement du suicide de les affronter car il vaut clairement mieux les éviter, les Léviathans sont extrêmement dangereux, et peuvent OS le joueur sans problème. Mais si ils vous gênent trop, sortez votre fusil à stase et votre couteau et préparez vous à y passer un certain temps avant de voir la créature rendre l'âme... il faut bien au moins une cinquantaine de coup avant son trépas, et ça dépend aussi des espèces.15)- Les revenantes sont clairement les ennemis les plus horripilant du jeu, même si les elfes noirs sont pas mal non plus dans leur genre. Elles apparaissent assez tôt dans le jeu. Elles font beaucoup de dégâts, sont très rapide et peuvent empoisonner. De vrai saletés mais les flèches électriques de Atreus seront vos meilleures amies !14)- Uniquement dans le DLC The Old Hunter, le requin géant est l'un des ennemis les plus forts du jeu. Il n'y en a que 2 ou 3 dans le jeu et ils se trouvent dans le puit ou se trouve la Rakuyo, une arme puissante. Ils sont extrêmement agressif et ont pas mal de pv, y aller c'est risqué d'y laissez des plumes mais ça vaut clairement le coup !13)- Malgré leurs noms ridicule, ces ennemis à l'apparence de gorille mutant font partie des plus balèze du jeu, et peuvent sans problème rivaliser avec les démons. Le jeu nous indique clairement qu'il vaut mieux les éviter mais ça sera pas simple car si vous les quitter des yeux, ils vous attaqueront, ce qui en fait des créatures assez fourbe.Tentez de les tuer et vous y laisserai pas mal de munitions...12)- Les Sentinelles apparaissent uniquement dans le DLC Dragonborn. Ils font parties des ennemis les plus balèze du jeu, sont très résistant et font très mal. On les trouve uniquement dans le royaume de Apocrypha, il me semble pas qu'ils aient de point faible particulier... Ils font jaillir des racines avec leur jambes pour tenter de nous blessé, et nous étourdire.11)- Les ennemis les plus infernales du jeu je trouve. On les croisent quand on va affronter le corbeau géant dans la tour en ruine. Ce sont des ennemis avec peu de points de vie mais ils sont très rapide, apparaissent et disparaissent souvent et on une panoplie de coup variés. Ils peuvent faire jaillir des épées sur nous par exemple et attaque à une vitesse folle.Voilà, j'espère que ce top vous aura plu ! La deuxième partie arrive bientôt !