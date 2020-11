Hello ! Voici un nouveau top 10 qui comme son nom l'indique va passer en revu ce qui est pour moi 10 ennemis extrêmement difficile à tuer dans les JV, en tout cas parmi ceux que j'ai fait. Petite précision, il ne s'agit pas de boss mais juste d'ennemis très retors, vous savez, ce genre d'ennemis qui vous feront crever des dizaines de fois... Bien entendu, ce top est subjectif comme d'habitude.10)Ces créatures ailées sont un cauchemar pour vos excursion en extérieur. Capable de vous attraper à même le sol, et vous faire valdinguer dans les airs avant de vous faire retomber de plusieurs mètres. Elles sont également redoutable au sol, vous tuera en quelques coups, les affronter, c'est vraiment si vous avez pas le choix, autrement fuyez comme conseil de faire le jeu !9)Protecteur des petites sœur, ils ne vous attaqueront pas si vous les laissez tranquille. Mais si vous les provoquez, gare à vous ! Ils fonceront sur vous pour ya pas d'autre mots, vous defoncez littéralement la tronche ! Ils ont de nombreux PV en plus de ça, et ils font très mal.Bestioles apprivoisées des falmers, ces saletés sont redoutable à tuer. Elles ont beaucoup de vie et elles font énormément de dégâts. Elles peuvent vous empoisonner également. Beaucoup de créatures sont durs à tuer dans Skyrim comme les géants par ex mais j'ai décidé de mettre ces créatures là car hostile alors que les géants non si on les provoques pas.7)Ces créatures qui ont élu domicile uniquement dans les bois sont très difficiles à tuer. Elles peuvent attaquer en donnant de grand coup de griffes, faire pousser des racines et vous blesser si vous êtes trop loin d'elle mais également invoquer une meute de loups. Heureusement, elles sont vulnérable au feu. Mais bon, si encore ça suffisait...6)Quiconque à jouer à ce jeu s'est forcément fait rétamer une première fois par ces démons colossaux. Ces monstres sont très résistants, ont beaucoup de vie et peuvent attaquer de loin avec leur bâton. Ils sont capable aussi de faire des sauts pour vous écraser, mais se déplace heureusement assez lentement. Le problème est qu'il drop des Titanites démons donc ça vaut quand même le coup de les tuer, mais vous allez en suer !5)Comme son nom l'indique, il vous faudra plus d'un chargeur pour tenter de vaincre cette brute épaisse qui vous foncera dessus pour vous defoncer la tronche. Un travail d'équipe sera nécessaire pour vaincre cet ennemi très redoutable !4)Immonde saloperie qui fait sa première apparition dans Résident Evil 2. Ces créatures sont aveugle mais se repèrent au sons. Tapis dans l'ombre, elles se jetteront sur vous si elles vous entendent. Capable de vous tuer en quelques coups, elles sont également assez résistante et vaut mieux les fuir que les affronter.3)Comme son nom l'indique, cette créature est capable de se regen en permanence si vous shooter pas les Plaguas avec la vision thermique. Capable de vous attraper à distance, de vous faire beaucoup de dégâts, mais aussi de vous faire utiliser pas mal de munitions, ces créatures ont même une forme en plus balèze appeler Iron Maiden (en référence au groupe de musique sûrement) comme si leur forme originale ne suffisait pas...2)Cette créature inspiré de Pyramid Head de Silent Hill est un cauchemar à lui tout seul. Le gardien est capable de vous piéger en posant au sol des barbelés. Si vous vous prenez les pieds dedans, il faudra vite vous dégager sans quoi le monstre vous tuera instant. Non seulement capable de vous OS, il attaque aussi avec un sac qui fait énormément de dégâts, et en plus de ça, il faut beaucoup mais alors beaucoup de munitions pour le tuer...1)Jusqu'ici la série Zelda n'avait pas vraiment d'ennemis vraiment difficile à tuer. Jusqu'à BOTW... Les lynels sont les monstres les plus difficiles à tuer de toute le jeu et de toute la série. Elles ont énormément de points de vie, vous font énormément de dégât, quasi One Shot voir OS, et surtout sont extrêmement difficiles à tuer... Seul les meilleurs joueurs du jeu peuvent espérer les vaincre.Voilà, j'espère que ce top vous aura plu ! Hésitez pas à me dire quel sont les ennemis que vous trouvez difficiles à tuer dans les JV en commentaire !