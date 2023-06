Pour le reste de cette année , maintenant entre autres que Zelda Tears of the Kingdom est disponible ?Après un début 2023 assez riche, il reste pas mal de sorties intéressantes à venir (Final Fantasy XVI, Diablo IV, Starfield, Pikmin 4, Spider-Man 2) mais pour ma part ce n'est pas un nouveau jeu que j'attends vraiment, mais un remaster d'un jeu qui va avoir 20 ans.Le 1er sur Gamecube m'a tellement marqué à l'époque de par sa DA, son système de combat et ces personnages que j'ai toujours rêvé d'un retour de cette licence, particulièrement sur la Switch pour pouvoir y jouer partout en nomade.Avec en + de ça quelques nouvelles options d'accessibilitésC'est dommage par contre qu'Origins n'aura pas de traduction VF mais je suis content malgré tout qu'il sorte enfin chez nous, rien que pour pouvoir l'essayer !