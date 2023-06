Sony ne compte pas en rester là avec Miles Morales, car en plus de la franchise de films animés, nous apprenons qu'un film live est en préparation. Vu que Sony ne peut utiliser Peter Parker (Tom Holland) dans ces films, ce serait une bonne alternative pour donner un sens a Venom et Morbius (en attendant Madame Web et Kraven) même si il a déjà été stipulé que l'oncle Aaron de Miles existe dans le MCU.Mais ce n'est pas tout puisqu'un film d'animation centré sur Spider-Woman, est aussi en dans les cartons.

posted the 06/01/2023 at 10:12 AM by guiguif