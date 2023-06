Jeux Video

En pur speed, car grosse journée paperasse, scusez, je préfère éponger tout cela avant la grosse actu de la semaine prochaineDonc dans le cadre du procès contre Yuji Naka, les procureurs ont réclamé 2 ans et demi de prison pour le créateur de Sonic, ainsi qu'une amende équivalente à un peu plus d'un million de dollars.Si vous n'avez pas suivi, l'homme est accusé de délits d’initié : lorsqu'il bossait chez Square Enix, il a profité de ses sources en interne pour investir chez de petits développeurs partenaires (ceux qui bossaient sur FFVII First Soldier et Dragon Quest Tact) pour ensuite se la mettre bien une fois les jeux annoncés officiellement, ce qui conduisait à une hausse de la valeur boursière.Bon quel que soit la décision des juges, on peut dire que la carrière du mec est foutue de chez foutues.Dommage, il aurait fait son business en France, il aurait pu enchaîner avec une carrière politique et le pin's de la légion d'honneur.