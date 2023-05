Tokita: In the Nintendo DS era, we had tried to plan a sequel, but it was hard to display the passion of Live A Live fans to the company, and so we ended up in an impasse. We finally made it for that (the HD-2D remake) this time. I think one of the reasons we succeeded is definitely the HD-2D presentation. Keeping the impression of the Super Nintendo era while modernizing it was a big factor.



We had also thought about doing a full 3D remake instead (of the HD-2D remake), but we considered the fans, and decided that it wouldn’t be quite what they wanted. Therefore, I think this Live A Live HD-2D remake was a result of many cogs happening to align.





Tokita : À l'ère de la Nintendo DS, nous avions essayé de planifier une suite, mais il était difficile de montrer la passion des fans de Live A Live à l'entreprise, et nous nous sommes donc retrouvés dans une impasse. Nous l'avons finalement fait pour cela (le remake HD-2D) cette fois. Je pense que l'une des raisons pour laquelle nous avons réussi est sans aucun doute la présentation HD-2D. Garder l'impression de l'ère Super Nintendo tout en la modernisant a était un facteur important.



Nous avions également pensé à faire un remake complet en 3D à la place (du remake HD-2D), mais nous avons écouté les fans et avons décidé que ce ne serait pas tout à fait ce qu'ils voulaient. Le remake était le résultat de nombreux facteurs ​​qui se sont alignés.

(Le jeu est aussi disponible sur PC/PS5/PS4)Le réalisateur Takashi Tokita a partagé une information lors d'une interview de Famaitsu