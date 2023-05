Nouveau top à l'approche du week-end, encore un top Zelda je sais, désolé mais promis le prochain top ne sera pas sur ZeldaVoici donc une liste subjective des Temples qui m'ont donné le plus de fil à retordre dans les Zelda 3D.10)- Le seul véritable Temple difficile du jeu, et le dernier avant le boss final. Je me souviens y avoir passé un certain temps a cause de ces foutus courants d'air, de la tour centrale immense qui demande quand même de pas mal crapahuter entre les différentes étages du donjon, et du boss génial mais bien plus difficile que les précédents !9)- Le premier donjon de Link Adulte et déjà, le niveau est bien au dessus de celui de Link Enfant niveau difficulté. Il faut retrouver les flammes des 4 esprits pour pouvoir atteindre la fin du donjon et ce sera pas chose aisée d'y parvenir. Une salle particulièrement galère a été celle où il faut pousser deux blocs dans un labyrinthe, avec des flèches jaunes au sol.Cependant, on peut totalement se bloquer avec les deux blocs et devoir recommencer. Il est pas aussi évident de savoir où aller et quel porte ouvrir, je me souviens avoir tourné pas mal en rond. Cela dit, ça reste un Temple exceptionnel.8 )- Un Temple extrêmement long et le 3 ème du jeu. C'est aussi avec ce Temple là qu'on découvre la mécanique géniale des chronolythes, orbes qui permettent de "redonner" vie à ce qui est mort et faire un petit bon dans le passé. Mais cela fait ranimer également les sentinelles bien relou. Un passage particulièrement délicat et celui sur les tapis roulant, ou celui où il faut vite jongler entre passé et présent sinon notre chariot ne plus avancer.7)- Ambiance géniale situé sur un bateau à l'abandon, le Galion des Sables est un temple qui bénéficie aussi de la mécanique du chronolithes, mais cette fois en beaucoup plus fourbe que la Raffinerie de Lanelle, et en beaucoup plis dangereux aussi, surtout avec le mini boss du lieu qui fait bien mal s'y on s'y prendre comme un manche.Je me souviens avoir été bloqué pas mal de temps dans ce bateau, à essayé de trouver la suite du donjon et en basculant passé et présent pour m'en sortir. Dommage que le boss soit tout pourri par contre.6)- Un Temple génial mais déjà bien plus difficile que les deux précédents j'ai trouvé. Le problème, c'est qu'il faudra essayer de faire monter ou descendre le niveau de l'eau pour avancer, mais aussi faire circuler l'eau dans les tuyaux correctement. Ce qui implique de très nombreux aller retour entre les différentes salles du donjons. Heureusement que la transformation en Link Zora nous aide bien durant les passages aquatique. Je précise aussi que le poisson est l'un des boss les plus hard du jeu et peut être des Zelda 3D tant la vie qu'il nous enlève si il nous touche est hallucinante !5)- Et non, bien qu'il soit considéré comme vraiment difficile, il est pas non plus premier de mon classement bien que dans le top tout de même. Le Temple de L'eau est un véritable labyrinthe où il faudra souvent faire monter et descendre le niveau de l'eau pour progresser. Bizarrement, c'est surtout le début du Temple qui est difficile, le reste devient assez linéaire quand on arrive à Dark Link.La mécanique de changer de botte entre normale et plombs et aussi un peu relou car il faut faire pause pour cela, corriger dans la version 3DS. Étrangement, le Temple est bien plus facile dans la version MQ, c'est d'ailleurs le seul.4)- Jusque là, les temples précédents étaient difficile mais ça aller, mais là on entre dans le top des vraiment retors, à commencer par le temple des yétis. Gigantesque manoir sur plusieurs étage, il faudra rechercher la clé de la chambre des miroirs seulement, madame yéti n'ayant plus toute sa tête, va nous balader un peu à droite à gauche.Un passage vraiment galère et celui où il faut pousser des blocs de glace pour ouvrir une porte, seulement, il faudra les bloquer entre eux pour atteindre l'interrupteur, offrant un casse tête bien relou. Ajouter à cela le passage sur les poutres avec les boules de glace qui font masse dégâts, et le jonglage entre les boulets pour déblayer le terrain et vous obtenez sans conteste l'un des Temples les plus difficile du jeu. Heureusement, vous pouvez toujours aller choper la soupe que prépare le yéti pour regagner des cœurs.3)- Un casse tête géant, ni plus ni moins. A la recherche des 3 fragments de la Triforce, Link va devoir se frotter à un casse tête afin de libérer le passage pour choper les fragments, seulement le challenge est de taille, car on peut aussi se retrouver bloquer et les sorties doivent concorder sinon cela ne fonctionne pas. C'est aussi le Temple qui réutilise tout ce que nous as appris les donjons précédents, à savoir les chronolithe, les blocs sur la lave etc... Un temple qui met tout en œuvre pour voir si vous avez bien assimilé toutes les mécanique des précédents en somme, ajouter à cela les énigmes des casses têtes et vous aurez une idée de pourquoi il a la médaille de bronze.2)- Médaille d'argent pour ce temple très difficile mais aussi très long car nécessaire de le faire deux fois, une à l'endroit et une à l'envers. Néanmoins, ceux qui ont déjà fait OOT ne seront pas trop décontenancé par les énigmes avec le bouclier miroir.C'est aussi un temple qui est assez dur pour les nerfs, vu la longueur du bordel, heureusement que la musique enormissime aide bien à tenir le coup. C'est aussi le temple qui un peu comme la tour des Cieux nécessite une parfaite utilisation des 3 masques, car les nombreuses épreuves qui vous attendent y sont liées. Mais la vraie difficulté du donjon selon moi et le fait de se le refarcir à l'envers, modifiant considérablement l'orientation du joueur.1)- Le temple dans les Zelda 3D le plus hard est pour moi Celestia, le 7 ème donjon du jeu. J'y ai passé au bas mot une après midi entière sans exagération. C'est un temple qui nécessite à aller tout en haut pour combattre le vilain dragon, mais l'ascension sera très ardue. Heureusement, Link pourra se la jouer Spider-Man avec le double grappin, rendant l'ascension moins fastidieuse.Le nombre de fois où j'ai été bloqué par une grille, que je suis tombé et devoir tout me retaper, je compte même plus, mais aussi le passage bien relou avec les Peahats, les bestioles volantes ou on peut s'accrocher, qui nécessite d'être précis sinon c'est retour à la case départ. Mais l'ambiance géniale du donjon, assez mélancolique ma fait quand même tenir, surtout que j'y ai réellement passé un bon bout de temps, parfois même en étant complément québlo, à revenir sur mes pas, à taper sur les murs comme un gogole pour voir si yavais pas quelques chose que j'avais pas vu.A pas avoir pensé à chausser les bottes de plombs sur l'interrupteur pour déclencher la suite du donjon, j'étais bloqué 30 min sur ça mais j'avoue que fallait y penser quand même... Ça va beaucoup mieux maintenant que je connais et que j'ai refais le jeu mais la première fois, ça a été une horreur vraiment, la musique me hante encore !Voilà, j'espère que ce top vous aura pluhésitez pas à me dire quel donjons vous, vous auriez mis, je vous souhaite un bon week-end !PS :