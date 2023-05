Le film vient d'être projeté à Cannes, les journalistes ont donné leur premier avis.Libération : "Etourdissant cinquième opus de la saga, le film de James Mangold sort son héros de la retraite pour affronter une menace venue du passé. Avec Harrison Ford, en bonne vieille star comme on en fait plus."Le Figaro : "Ce cinquième et dernier film, vif et enlevé, clôt de brillante manière une saga légendaire entamée il y a 42 ans avec Les Aventuriers de l'arche perdue, que signaient le duo créatif George Lucas et Steven Spielberg."Le Monde : "A 300 millions de dollars (contre 18 pour le premier épisode), Mangold aurait pu se permettre de rater l’enterrement, mais il s’en sort avec les honneurs."Le Parisien : "On a vu le nouvel Indiana Jones… et on a adoré. Spectaculaire, drôle et très enlevé, il nous a fait chavirer."20 Minutes : "L’histoire et l’Histoire s’entremêlent de façon très amusante et les scènes d’action superbes cèdent souvent la place à de jolis moments entre les personnages. On a même essuyé une petite larme de temps en temps."Première : "Si le film n'atteint jamais les sommets des trois premiers de Steven Spielberg sur les terrains de l'action et du timing comique, James Mangold s'approprie élégamment Indiana Jones, entre grand spectacle et modernisation très astucieuse de la légende."Le Point : "Le 5e film de la saga rachète en partie la déception du précédent et le mythe vieillissant retrouve des couleurs."La Voix du Nord : "Crédible ou pas, c’est jubilatoire. (...) Seulement, cette générosité possède aussi son revers. Une litanie de références à la saga qui vire à l’autocitation, voire à la copie."Sud Ouest : "Spectaculaire, drôle... Un adieu parfois invraisemblable mais qui a du panache."Cinemateaser : "James Mangold esquisse un beau film hanté par le vieillissement et la marche de l’Histoire, malheureusement écrasé par un spectacle lambda."LCI : "Est-ce Indiana Jones ou Harrison Ford ? On ne sait pas très bien. Et à la manière de Tom Cruise retrouvant le cuir de Maverick il y a peu, c’est une mise en abîme savoureuse qui ravira les spectateurs plus âgés."Variety : "Une suite qui sert la nostalgie sans le frisson. L'épopée d'action de James Mangold est réalisée dans le style de Steven Spielberg, mais l'euphorie n'est plus là".The Hollywood Reporter : "C'est un grand film explosif qui passe par les images mais ne procure jamais beaucoup de joie dans le processus."Deadline : "Quelle que soit l'action qui tourbillonne à la surface de ce genre de film, ses fondations sont construites sur une nostalgie rassurante. (...) C'est plaisant, c'est farfelu, Ça marche."TotalFilm : "Un formidable voyage à sensations fortes. Avec un Ford en pleine forme, la dernière bataille d'Indy est un mélange très satisfaisant d'action, d'humour et d'émotion."The Independent : "Le film est une série de courses-poursuites et de combats liés par des rebondissements encore plus improbables. L'action est souvent mise en scène de manière très inventive. James Mangold, qui a remplacé Steven Spielberg, impose un rythme effréné"Empire : "Le dernier rendez-vous d'Indy avec le destin propose un final dingue qui pourrait diviser le public, mais si vous le rejoignez pleinement pour le voyage, l'adieu du pilleur de tombes préféré du cinéma semble approprié."The Guardian : "Ce volet-là a l'entrain, le fun, l'ingéniosité narrative et les MacGuffin un peu fous que le dernier, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, n'avait vraiment pas."The Irish Times : "Aucune personne dotée d'un cerveau ne comparera favorablement le Cadran de la Destinée aux trois premiers films. On sent tout du long que le projet lutte pour supporter le poids de son histoire. Mais Mangold, réalisateur de Logan et de 3 h 10 pour Yuma, sait garder le pied sur la pédale. Les reconstitutions des panoramas des années 1960 sont magnifiques. Les caméos agréables affluent."ScreenDaily : "Cet archéologue iconique a passé sa vie à creuser les trésors du passé, malheureusement, le Cadran de la Destinée fait la même chose, pillant nos tendres souvenirs collectifs d'une franchise autrefois grandiose."IndieWire : "Non seulement Indiana Jones et le Cadran de la Destinée est une perte de temps presque complète, mais il nous rabâche également que certaines reliques feraient mieux de ne pas être déterrées. Si seulement les volets précédents de cette saga n'avaient pas pris grand soin de le pointer."