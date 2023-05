SystemShockRemake est GOLD !

Au nom de l'équipe nightdivestudios et de tous nos partenaires, MERCI aux fans de nous avoir soutenus tout au long du développement du jeu.

Nous avons hâte de le mettre entre vos mains le 30 mai !

Le remake le plus ambitieux de Nightdive Studios pourrait enfin trouver une date de sortie.Pour donner une idée de la différenceSystem Shock est le remake intégral du jeu révolutionnaire de, préservant les mécaniques de jeu cultes de l'époque agrémentées de nouveaux graphismes HD, d'une refonte des contrôles, d'une interface améliorée et de nouveaux sons et musiques. Le jeu a fait appel à l'actrice de doublage originale de SHODAN, l'une des antagonistes les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Assistez à la renaissance de l'un des jeux les plus acclamés et influents qui ait jamais existé.