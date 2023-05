Bonsoir, nouveau top 10 car j'aurai sûrement pas le temps ce week-end et j'en ai pas fait le week-end dernier. Après la neige et le désert, passons au feu/volcan et ça tombe bien, il commence à faire un peu chaud en ce moment, en tout cas par chez moi xD.10)- Une course assez difficile qui a fait sa première apparition sur Wii puis repris par l'épisode Wii U et Switch. J'arrive rarement premier en ligne, une boule de feu en pleine poire ou un petit séjour dans la lave est si vite arrivé...9)- L'avant dernier monde du jeu est forcément l'un des plus difficile. Plusieurs passages bien délicat mais le pire de tous reste quand même celui où il faut éviter les grenades en portant un objet nécessaire pour ouvrir une porte. J'ai ragé pas mal de fois à ce moment là. Le dernier niveau où la lave monte n'est pas une promenade de santé non plus !8 )- Même si on commence dans la neige, la dernière portion de niveau se déroule quant à elle bel et bien dans la lave. L'un des passages les plus horribles reste la descente de tonneau ou il faut monter une bombe pour exploser la porte, mais si in tonneau nous touche, il faut tout se retaper... On perd beaucoup de vie également à cet endroit à cause des jets de feu tourniquet et de la lave.7)- Je précise bien Master Quest car de base ce n'est pas très difficile. Mais en MQ c'est bien plus hard. Encore plus labyrinthique avec des portes fermées et des clés difficile à trouver. Il m'a fallut peut être deux heures la première fois, un vrai challenge !6)- Le dernier niveau est un véritable calvaire tant les vies partent rapidement. En plus de ça il est assez long !5)- Le dernier niveau du jeu est très difficile. Bien plus que les autres niveaux, il faut maîtriser les transformations de Mario à la perfection.4)- C'est pas le niveau le plus difficile du jeu mais pour ce qui est de zone de lave, j'en ai quand même pas mal suer !3)- Un niveau absolument abominable tellement il est chaud (c'est le cas de le dire) surtout en miroir ou le passage avec les guêpes électriques est un pur calvaire...2)- Bon ok c'est une arène mais pas grave, c'est quand même un niveau de lave x) Les épreuves se font dans la douleur, surtout pour celles vers la fin. Le pire du pire reste les épreuves après avoir battu la Valkyrie en haut de la montagne, vraiment très très difficile comme celle qui impose de pas du tout se faire toucher par exemple.1)- Le nom du niveau reflète bien l'horreur de difficulté que c'est... Et dire qu'il ya aussi le Dark World qui est encore pire que ça...(Vers 1 heure de vidéo)Voilà, j'espère que ce petit top vous aura plu, à très vite