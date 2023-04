Jeux Vidéo

Hop ! Petit comparatif, je vais essayer de rester le plus neutre possible comme d'habitude, histoire de vous donner un conseil impartial et sans aucun parti pris vu que certains seraient peut être intéressé par la nouvelle offre qu'Ubisoft vient d'annoncer sur XBoxAlors pour 216 balles l'année sur XBox (même quand on a le Game Pass Ultimate), on a quoi en plus que sur PS (gratos avec le PS+ Extra et Premium) :Pour commencer les "gros" jeux récents supplémentaires- Anno 1800- Assassin's Creed Valhalla- Far Cry 6- Rabbids Party of Legends- Riders Republic- Watch Dogs: LegionPas mal non ? Mais attendez il y a quelques trucs qui trainent aussi (certains jeux hasbro dispo pour une bouchée de pain sur PS4 retro PS5, et même des jeux de l'époque 360/PS3 donc pas retrocompatible sur PS5)- Battleship (la bataille navale)- Boggle- Scrabble- Risk- Jeopardy!- Trivial Pursuit Live 1 & 2Et d'autres trucs passionnants qui valent bien 216 € par an !- Family Feud (La famille en or...)- Hungry Shark World (un jeu mobile à la base trouvable pour que dalle sur PS4, tu te demande pourquoi ils ne l'ont pas filé aussi sur le Ubisoft+ Classic...)- Grow Up (mais pas le Grow Home, bon c'est sympa, mais pareil ça coute que dalle)Et le plus étrange c'est bien :- Shape Up et Fighter Within. Alors je me doute que c'est jouable au pad, mais à la base l'intérêt de ces jeux One c'était de les faire et bouger avec KinectVoilà, merci Ubisoft, merci Microsoft, d'après les analystes de Gamekyo il parait même que c'est le signe du prochain rachat d'Ubi par MS.CadeauSources :