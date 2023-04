Jeux Video

Pour ceux qui sont du moins intéressés par la portable actuellement en rumeur, dont l'intérêt serait très relatif si uniquement Remote Play, mais toute autre avec un vrai service Cloud.En bref :- Sony a lancé une vague d'offres d'emploi pour recruter 22 spécialistes du Cloud Gaming (ingénieurs & co).- De multiples brevets sur le sujet ont été déposés l'année dernière et même depuis début 2023.- Il est toujours suggéré selon The Verge que Sony continuera de s'employer pour l'heure aux structures sous-jacentes (donc tout en louant les serveurs à droite à gauche, dont chez Microsoft Azure et Amazon).Et dans le but marqué de rendre accessible son catalogue en Cloud "au plus grand nombre de machines", je ne peux décidément pas croire un seul instant que la Q Lite sera limitée au Remote Play alors que l'occasion est trop belle pour pousser son PS Plus Premium, ou lancer une nouvelle offre d'abonnement full cloud.On saura bientôt de toute façon(Bon si vous vous en branlez du Cloud, retournez attendre le PlayStation Showcasemais perso, étant bien équipé en connexion, ça peut m'intéresser pour certains jeux au rendu pas forcément AAA)