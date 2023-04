Si ça vous intéresse, un article très complet sur le jeu :

"il convient de rappeler que Master Detective Archives : RAIN CODE est le fruit d’une alliance entre Too Kyo Games et l’éditeur Spike Chunsoft, avec à sa tête l’équipe créative derrière la série Danganronpa.

Le scénario est écrit par Kazutaka Kodaka (qui a donc imaginé la saga des Danganronpa, mais aussi certaines histoires de Jake Hunter, le jeu en FMV Death Come True et l’anime Akudama Drive, et qui était également directeur créatif de World’s End Club)

Les musiques sont composées par Masafumi Takada (The Silver Case, Flower, Sun, and Rain, killer7, No More Heroes, Super Smash Bros. Brawl, for Wii U & 3DS et Ultimate, Kid Icarus : Uprising, Digimon Story Cyber Sleuth, Zangeki no Reginleiv, Project Zero : Le Masque de l’Éclipse Lunaire, Infinite Space, Vanquish, The Evil Within, Danganronpa, Earth Defense Force 5, Master Detective Archives : RAIN CODE…).

Rui Komatsuzaki s’occupe du character design (comme ce fut le cas pour Danganronpa, mais aussi Akudama Drive et Tribe Nine, ainsi que pour les personnages Edmond Dantès et Cleopatra dans Fate/Grand Order)."

Yuma et Shinigami collaborent avec les Maîtres Détectives de l'Organisation Mondiale des Détectives, un groupe spécialisé dans la résolution d'affaires.Chaque Maître Détective est doté d'un pouvoir surnaturel appelé Aptitude criminalistique. Grâce à ces facultés, ils sont capables de rassembler des faits et des indices hors de portée des personnes ordinaires.Imiter l'apparence et la voix d'autrui avec Déguisement. Détecter les battements cardiaques et les murmures avec Ouïe fine. Être témoin de scènes de crime passées avec Rétrocognition.Yuma peut bénéficier de ces effets lorsque les conditions sont réunies. Utilisez-les pour vous rapprocher de la vérité.Amaterasu CorporationAmaterasu Corporation est une corporation tentaculaire qui contrôle Kanai Ward. Pour elle, l'Organisation Mondiale des Détectives est une menace.Fortement impliquée dans les affaires non élucidées, cette société joue de son influence énorme pour fabriquer des faits ou les dissimuler quand ils ne vont pas dans son sens. Elle érige des obstacles pour éviter que la vérité ne soit révélée.Une nouvelle expérience de résolution de mystères : le Labyrinthe des mystèresÀ un certain stade de l'enquête, un passage s'ouvrira vers une autre dimension menant à la vérité : celle du Labyrinthe des mystères.À l'intérieur, vous ferez face à divers pièges et énigmes. Progressez dans ce dédale en constante évolution pour venir à bout de l'affaire.Les spectres des mystères essaieront de vous empêcher de découvrir la vérité. Esquivez leurs affirmations et tranchez leurs propos contradictoires à l'aide de la lame solution !