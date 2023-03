Actualités

Je fais en quelque sorte cet article en réponse au sujet de l'honorable Shanks qui je pense a exprimé tout haut une inquiétude ressentie par beaucoup. (J'avais de toute façon dans l'idée de pondre quelque chose à ce sujet). Il est certain qu’on s’attendait tous à ce que la communication/marketing autour de Tears of the Kingdom s’intensifie à l’approche de la sortie du jeu mais à ce jour il n’en est rien.



Pour moi, malgré la relative étrangeté de la situation, après réflexion il n’y a nul besoin de s'inquiéter. Je vais développer le tout en 3 points en allant du plus général au plus spécifique : Nintendo > Zelda (la série) > Tears of the Kingdom



1 Nintendo communique beaucoup à court terme

Commençons par le plus général. Nintendo est une boîte qui offre de plus en plus une communication de court terme. Ils avaient fait une exception en annonçant ce Zelda très tôt (et Metroid Prime 4) pour diverses raisons mais sinon ils dévoilent les infos de plus en plus tard.



Regardez tout fraîchement ils ont trouvé le moyen de sortir Metroid Prime Remastered comme ça, sans prévenir. La réalité c'est que Nintendo ne veux pas gâcher le potentiel de jeux récents ou à venir (Advance Wars, Metroid, Kirby, Octopath, Pikmin...). Surtout, ça n'a rien à voir en soi avec le jeu vidéo, ils veulent à tout prix qu'on aille voir le film Mario. Ce film représente beaucoup pour eux : Les Mario sont d’une grande régularité en termes de ventes et squattent tout le temps les tops des ventes de leurs machines. Les Mario ont beaucoup de déclinaisons : Bros, 3D, Maker, Kart, Sports, Luigi’s Mansion. Enfin, Mario est juste la star de leurs nouveaux parcs d’attractions donc je répète, à bien des niveaux ce film revêt une importance cruciale pour Nintendo outre le fait qu’il a de bonnes chances de casser des records côté box office.



Dans tout les cas nous ne sommes pas du tout à l’abri de voir débarquer quelques semaines/jours avant la sortie un gros Zelda Direct, tout est dans le timing. On sait déjà que Nintendo n’a pas révélé la version Collector de la Switch qui a fuité, preuve qu’ils ont gardé des munitions sous le coude.



2 Zelda c’est une histoire de découvertes (et qui aime les spoils ?)



La meilleure partie d’un Zelda c’est toujours la première, c’est celle où l’on découvre les environnements, les personnages, l’histoire, le gameplay. C’est aussi celle où l’on résous les « énigmes »/ « casse-têtes » du jeu. Bref, loin de moi l’idée que les Zelda n’ont pas une bonne replay value, ils sont généralement tellement bons que l’on s’y replonge avec plaisir. Néanmoins il me semble que dans cet esprit), Nintendo cherche volontairement à limiter les informations révélées, les fameux spoilers.



C’est pour cela que Nintendo nous pond depuis le début des trailers assez flous et énigmatiques à tout point de vue. Même le retour de Ganondorf ne peut que se deviner. Alors vont-ils oser laisser les joueurs dans le flou jusqu’au bout ? J’en doute franchement mais en lâchant les chevaux tardivement dans un trailer ou Zelda Direct ils auront sûrement motivés pas mal de joueurs à ne pas « craquer ». C'est-à-dire que beaucoup seront susceptibles de résister à l’envie de voir toutes ces infos puisque la sortie du jeu sera imminente. Par ce procédé ces joueurs éviteront les spoilers et découvriront au maximum le jeu manette en main. En découlera une expérience de jeu meilleure et des joueurs satisfaits, ce n’est pas anodin car ces mêmes joueurs vont générer un très bon bouche à oreille et sont des futurs fans de la série (s’ils ne l’étaient pas déjà)



Pour terminer avec cette histoire de spoilers. On sait que certains joueurs sont susceptibles d’être agacés par le manque d’infos et d’autres à l’inverse se plaindront d’en avoir trop vu et de s’être fait spoiler le jeu par Nintendo. Paradoxalement je suis convaincu que les gars qui se plaignent de l’absence d’infos et ceux qui se plaignent de l’excès d’infos peuvent être en fait… les mêmes personnes (bande de vieux fous). Ce ne sont pas forcément des mauvais bougres mais disons qu’ils ont inconsciemment des envies contradictoires.



In fine on sait de toutes façons que (notre monde étant désormais ainsi fait) dans la minute où le jeu sera sorti il y aura une armada de Siphano, Chieze et autres qui se feront un plaisir de révéler tout ce que le jeu à dans le ventre. Du coup s’ils restaient des indécis et des gens pas convaincus ils auront la possibilité d’en voir plus avant de passer en caisse s’ils en éprouvent le besoin.



3 Le cas Tears of the Kingdom



Je pense que ce Zelda en particulier est le plus délicat à traiter niveau marketing. Déjà il n’a pas une upgrade graphique ou une nouvelle direction artistique à faire valoir. Limite au contraire je m’attends à ce que l’étendue et la richesse de l’open world le rende moins beau et moins fluide que Breath of the Wild et ça vis-à-vis des graphics whores c’est touchy, avouons le.



Autre élément clé qui le distingue des autres, c’est une des rares suites directes. Mais à l’inverse d’un Majora’s Mask celle-ci se déroule à nouveau dans Hyrule et en plus va vraisemblablement nous faire affronter Ganon/Ganondorf ! Autrement dit on retourne dans du « Zelda classique » alors que l’opus précédent l’était déjà et à une très très grosse côte d’amour (on en pensera ce qu’on voudra c’est le plus vendu et le mieux noté avec Ocarina of Time).

Au final on a affaire à un jeu qui sera nécessairement proche du précédent, on pourrait s’hasarder à dire qu’il est indirectement l’équivalent du Dark World de Link to the Past ou de la partie « Link adulte » d’Ocarina of Time. Dans ce contexte, il est clair que plus que jamais une grande partie de l’intérêt du jeu va reposer sur la redécouverte de ce monde (le jeu des 7 différences), les nouveautés de gameplay et sur les développements scénaristiques. Vous l’aurez compris, il est difficile de révéler la moindre info nette et précise sur ce jeu sans en diminuer l’intérêt. Pour votre bien donc, ce Zelda ne sera pas celui de la hype.



Est-ce que ces considérations sont de mauvais augures pour ce qui est de la qualité du jeu en lui-même ? Non vraiment je ne pense pas. Ce jeu a bénéficié d’un temps de développement plutôt long alors que les développeurs auront pu économiser du temps en recyclant pas mal d’éléments de l’ancien. Aussi on sent que, le succès commercial et critique de BotW et la Switch aidant, les développeurs n’ont pas tellement tergiversé quant à la direction que devrait prendre cet opus : Annoncé dès l’E3 2019, ce qui leur a laissé quand même pas mal de temps pour décider du futur de la la série, on y voyait déjà ce que s’apparente à des passages de la cut scene d’introduction du jeu mis dans le désordre. Dans le dernier Nintendo Direct on retrouve d’autres « morceaux » de cette cutscene avec notamment ces images de Zelda qui tombe dans un gouffre ; preuve que l’équipe semble bien s’être tenue au projet qu’ils avaient initialement envisagé.



Bref rien à voir avec le développement de Breath of the Wild lui-même qu’on devine assez chaotique de par le manque d’expérience de Nintendo avec les open world et aussi l’abandon des fonctionnalités Gamepad liées aux difficultés commerciales de la Wii U.



En dernier lieu, je dirais que le passif des licences Nintendo en matière de suite directe est plutôt excellent : Mario Galaxy 2, Pokemon Or/Argent, Metroid Prime Echoes, Donkey Kong Country 2/Tropical Freeze, Majora’s Mask. Nintendo ne prends certes pas beaucoup de risques mais ne déçoit pour ainsi jamais. Certains se disent néanmoins déçus par avance, déçus que le jeu ne sorte pas sur « Switch 2 », les aficionados de la sainte 4K/60 FPS. A ces jeunes fous, j’ai envie de leur dire ne désespérez pas : Il ne me paraît déconnant d’envisager que les 2 Zelda de la Switch finissent par atterrir sur la prochaine génération. Comme j’en avais fait allusion dans mon article précédent je ne serais pas non plus très surpris d’apprendre que ce Tears of the Kingdom soit le 2ème opus d’une trilogie. Que ce soit dans le timing des sorties, dans l’ambiance assez sombre qui se dégage des trailers et même jusque dans son titre il y a quelque chose qui lui donne des airs de l’Empire contre attaque version Zelda.