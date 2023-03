Débat

Les enjeux de Final Fantasy XVI pour Square-Enix

Un développement qui a l’air de s’être bien déroulé

Retour à la Fantasy

Square-Enix et Eidos

Beaucoup de jeu sorti et peu de succès

Une vision d’auteur et une équipe triée sur le volet

Un jeu plus mature, oui mais

Une communication claire

Et donc ?

Hello a toutes et à tous, petite exercice que je fais assez peu mais ce sujet me trotte depuis pas mal de temps.Il y a pas mal d’actualité autour de Square-Enix et surtout sur leur prochain gros titre, Final Fantasy XVI.Alors je ne vais pas parler du jeu en lui-même donc s’il vous plait, les « ce n’est pas du FF », ou « c’est moins bien que intel » etc…. Éviter s’il vous plait.Je voudrais parler de l’impact que pourrait ou ne pourrait pas avoir la réussite de ce Final Fantasy.Je vais essayer d’être synthétique sur les chiffres et certaines données, histoire de ne pas trop rentrer dans le détail, mais c’est surtout pour contextualiser certains fait majeur dans l’histoire de la franchise ainsi que celle de Square-Enix.Je vais revenir sur pas mal de point et de sujet qui ont chamboulé l’entreprise et ses franchises ces dernières années.Et ce depuis Final Fantasy XII ! Sortie en mars 2006 au Japon.Le titre avait hélas subi les conséquences de l’échec de Sagakuchi au cinéma et l’évincement de Yasumi Matsuno du projet.Fabula Nova Crystallis et l’ambition de Square-Enix de l’époque. Sur à peine deux ans ils ont annoncé trois opus FF13 et le MMO FF14. De très gros projet qui subiront tous des problèmes de développements important.Pour Final Fantasy XIII, il y a eu un problème de développement dû au moteur utilisé qui n’était pas fini. Et a priori un problème de vision commune. (Il y a pas mal d’article à ce sujet).Final Fantasy Agito XIII qui est devenue par la suite type-0.A la base c’était un jeu mobile qui sera finalement un jeu pour la PSP qui n’aura pas de lien avec la fameuse Fabula Nova Crystallis.Final Fantasy XIV, le nouveau gros MMO de Square-Enix a également subis de gros soucis de développement et surtout lors de sa sortie.Le jeu à eu sa première version sortie en 2010, qui n’a finalement pas convaincu et c’est une autre équipe qui a pris le relais pour sortir une seconde version du jeu en 2011 (a peine un an après la première version) et qui connait le succès que nous lui connaissons. Et qui d’ailleurs à été dirigé par un certain Naoki Yoshida (mais j’y reviendrais plus tard).De FF Versus XIII à FFXV :Sûrement une de plus grosses arlésienne du jeu video.Je me souviens encore de Tetsuya Nomura qui indiqué le % de développement du en indiquant des 1.3% juste pour tenter de rassurer les fans.Finalement il aura fallu 10 ans à Square-Enix pour sortir le jeu dans la douleur.Le jeu à beau s’être bien vendu, les critiques de la presse ou des joueurs ont fusé et Square-Enix a dû réagir en mettant les équipes au charbon afin de corriger les nombreux soucis qui n’était pas que d’ordre technique.Le fameux chapitre 13 sera revue en partie, des DLC sont annoncé afin de combler les vides scénaristiques et apporté un peu plus de clarté au jeu. Et il y également eu beaucoup d’excès sur les mises à jour de contenu avec des partenariat WTF ou carrément la mise en place du véhicule volant alors que le jeu n’était absolument pas prévu pour ça.FF VII Remake :Ce n’est pas complétement un épisode canon dû au fait que ce soit un remake, mais il a au moins les ambitions d’un FF principal, enfin du moins initialement.Le jeu est annoncé en grande pompe durant l’E3 2015. Initialement c’est en collaboration avec le studio CyberConnect2 que le jeu est développé. A la base ont ne sait pas si le jeu sera en plusieurs partie ou non. Mais encore une fois le développement est mis à mal. 2017 SE annonce qu’ils reprennent à 100% le développement du jeu à leur compte et les premiers mots commencent à tomber concernant la séparation du jeu en plusieurs partie.Finalement le jeu sort en 2020 et sera en trois parties.Autre point important, si ont mets de côté FFXIV, depuis FFXII il n’y a pas eu non plus de jeux qui se passe réellement dans un monde d’Heroic Fantasy. Pas que ça me dérange personnellement, mais j’aime la diversité.Un retour aux sources n’est pas plus mal. Même si l’univers présent ici à l’air plus sombre qu’a l’accoutumé (autre point que je développerai plus tard).Fait marquant de l’année 2022, Square-Enix qui n’a pas su tirer sont épingle du jeu avec Eidos et fini par s’en séparer.Mauvaise gestion, ambition trop importante ? Mauvaise utilisation des licences et des équipes de développement ?Autant de chose que l’ont spécule sur ce qui a pu se produire durant toutes ces années.D’ailleurs une utilisation judicieuse des licences aurait pu faire toute la différence. Je pense notamment à Legacy of Kain, qui aurait largement pu revenir.Alors qu’est ce que ça vient faire dans cet article. Eh bien d’une part on sent malgré tous, la volonté de Square-Enix de recentré ses développements de gros titres en interne (le cas FF7R en fait partie aussi).Ce n’est pas moins de 18 titres (si j’ai bien compté) sortie en 2022 par Square-Enix. Pas de gros AAA mais des RPG majoritairement et pas mal de remake ou portage.Et depuis début 2023 il y à déjà eu 3 titres sortie.Ont ne peut pas dire qu’ils ne sortent rien mais globalement il y a peu d’accroche ou de gros succès.C’est certes une bonne chose de revoir beaucoup de vieille licence et je suis une fois de plus le premier client pour des Tactics Ogre, Front Mission, Chrono etc…Mais il y a eu de gros revers, d’abord Babylon’s Fall, qui n’aura pas su attirer le public, le choix du jeu service est un gros soucis dans l’industrie (on peut le voir avec Ubisoft qui a changé son fusil d’épaule pour plusieurs titres). Et prendre une société qui n’a pas d’experience dedans à souvent terminée en échec (Marvel’s Avenger est un bon exemple).Et globalement un CA en baisse qui à récemment vue l’ancien PDG se faire remercier.Plus récemment c’est Forspoken qui s’est quasiment fait désavouer par Square-Enix, au point de reporter plusieurs fois le jeu. D’ailleurs l’équipe sera dissoute et assimiler dans les autres équipes au sein de l’entreprise.Contrairement à FFXIII et aux récents interviews donné par l’équipe de développement le jeu à eu une ligne directrice assez clair dès le départ. J’ai même l’impression que l’équipe à su défendre et imposer une vision que je qualifierai « d’auteurs » pour cet épisode.Alors évidemment Naoki Yoshida à été chercher des personnes avec qui il avait déjà travaillé et qui ont un savoir-faire.Mais revenons sur les différents membres de l’équipe :Chara Designer : Kazuya Takahashi qui a œuvré sur plusieurs épisodes mais surtout sur FFXIV (tiens, tiens encore lui ^^). Et je dois dire que je m’en réjouis. Nomura a fait son temps et il est temps de laisser la voie à d’autre chara designer.Le style est plus Occidentale tout en ayant ce truc typiquement Japonais.Compositeur : Masayoshi Soken qui lui aussi a œuvré sur FF XIV et qui à un style que je peux qualifier d’épicness.Les trailers en sont le parfait exemple.C’est aussi un style qui sied particulièrement bien à un univers Heroic Fantasy. Il a été épaulé par Michael-Christopher "Koji" Fox pour la création de la bande son.Directeur créatif et scénariste original : Kazutoyo Maehiro. Le monsieur à travaillé sur les FF Tactics Advance, Vagrant Story, FFXII et FFXIV (encore lui ! ^^).Un vétéran de l’industrie qui a fait ses preuves une fois de plus et qui à une vision un peu différente de ce qu’on voit d’habitude.Battle designer : Ryota Suzuki. Cette fois ci pas de chichi. Pas de système de combat coincé entre deux chaises, c’est le designer des combats de DMC V et le jeu sera orienté full action-RPG.J’aime le tour par tour, le ATB System et tout ces genres. Mais à force de vouloir contenter tout le monde, les jeux finissement par ne contenter personne. FFXV est un bon exemple.Les récentes présentations ont pu montrer un jeu qui semble bien calibrer et pensé.Non mais regarder moi ces Artowrk!Alors ici pas de débat, mais plutôt un point sur l’orientation qui semble beaucoup plus mature en terme d’écriture et de relation entre les personnages.Petit aparté personnel, mais il y quelques années, après avoir fini l’incroyable The Witcher 3 je me suis dit que le format serait parfait pour un FF. Le bestiaire existe, les classes et les bases de l’univers existent. Une histoire autour des cristaux et de chimères serait parfaite.Et plus les infos concernant FFXVI avançaient, plus j’avais l’impression que mon souhait été réalisé.Aujourd’hui après nous avoir abreuvé d’informations, c’est exactement ce que j’attendais. Un univers plus mature, plus sombre mais pas non plus dénué d’espoir. Un scénario tragique mais avec de la nuance.Un univers cohérent et bien pensé ou l’on vivra une aventure épique. Et cerise sur le gâteau, les invocations seront au centre de l’histoire.J’ai dû mal à être objectif sur ce point car le jeu coche déjà toutes les cases du FF parfait pour moi. La saga est en constante évolution et je pense qu’une partie du public ayant notre âge avait faim de ce type d’univers.Ont fera le bilan une fois le jeu fait, mais il y a de grande chance de faire date dans la saga Final Fantasy.C’est assez rare, mais voir Square-Enix proposer des previews plusieurs mois avant la sortie du jeu et en multipliant les interviews et un bon point.Ils ont un énorme travail de communication à faire et surtout faire table rase des échecs passé.Les infos transmises sont claires, nous savons ou nous allons et c’est d’autant plus appréciable aujourd’hui quand certains interviews ou présentations semble cacher de gros point négatif (après ça ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas).Donc pour conclure tout ça, et revenir sur l’idée de base à savoir que ce Final Fantasy à un énorme enjeux pour Square-Enix, ont voit clairement que l’entreprise et la saga ont eu énormément de coup dur ces dernières années.De mauvais choix, des échecs commerciaux et critique. Des problèmes de développements etc…Autant de choix qui ont ternis l’image de la saga.L’enjeux de ce FF n’est pas que de fonctionner, il va probablement (enfin je l’espère) donner le « la » pour les futures productions. Je ne dis pas que tout les jeux devront être comme FFXVI, mais viser un développement clair et établi comme ce que Capcom peut le faire avec ses licences phares.Si tous les astres s’alignent et bien que le jeu ait de sérieux concurrents (Zelda, Diablo…) une victoire en tant que GOTY ne pourrait être mieux pour la franchise.Je m’enflamme un peu mais c’est une saga qui compte beaucoup et la voir être malmené a été un crève-cœur.Surtout après FFXV, et je croise donc les doigts pour que nous en prenions plein la vue !Merci en tout cas de m’avoir lu, essayer de ne pas digresser du sujet principal. Le tout est d’en parler de manière détendue sur les enjeux de ce FF en analysant le tout. Merci.