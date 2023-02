Ok, c'est un chouïa moins beau que les standards actuels, mais c'est quand même vachement sympa ce que peut faire cette techno alors qu'on parle d'un jeu de 1998.Dommage qu'on ne puisse quasiment jamais en profiter sur PS5/SX si on se refuse aux 30FPS

posted the 02/23/2023 at 10:14 AM by shanks