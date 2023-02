Moyenne 4,9/5 Moyenne 4,9/5

Avec The Fabelmans, Steven Spielberg signe son film le plus intime. Un récit initiatique autant qu’un hommage vibrant à sa famille et au cinéma. Humaniste et bouleversant.Il y a plus d’une raison d’être ému aux larmes devant The Fabelmans, qui n’est pourtant pas plus un mélo qu’il n’est suspect de chantage à l’émotion (...) Au soir de sa carrière, Spielberg, comme beaucoup de ses personnages avant lui, rentre à la maison.Un très grand film.Le réalisateur star évoque frontalement son enfance, ses parents, sa passion pour le cinéma. Une vraie mise à nu, inédite. Ce faisant, il signe un film universel et bouleversant sur une dislocation familiale. Et sur la puissance révélatrice des images. Magistral.Le trente-quatrième long-métrage du cinéaste américain est l’un de ses plus beaux. Le plus personnel aussi, puisqu’il y retrace son enfance, sa découverte du cinéma et la séparation de ses parents.Un jeu de miroirs aussi jubilatoire que généreux grâce à une narration d’une fluidité absolue, une interprétation tout en subtilité, une mise en scène qui tutoie l’excellence, composant des plans sublimes pour déclarer son amour à sa famille et dire la nécessité de croire en ses rêves.Un magnifique récit autobiographique.Porté par mille idées de mise en scène et un casting attachant, cette odyssée intime frappe en plein cœur.Film-somme - film-source -, explication de texte de l’œuvre de Spielberg, autobiographie à peine déguisée, The Fabelmans est une splendeur.Voilà la grande leçon truffaldienne – le cinéma comme art du “mensonge organisé”, opposé à la “vérité en vrac”, l’artifice au service de l’émotion – que le film va s’évertuer à appliquer et à mettre en crise, par une dialectique follement poétique.Steven Spielberg aura attendu ses 76 ans pour prendre à bras-le-corps les traumatismes de sa jeunesse et la naissance de sa vocation artistique. « The Fabelmans », fiction inspirée, cocasse et émouvante, nous offre de nombreuses clés pour revisiter son œuvre colossale. Bienvenue dans l’intimité d’un grand cinéaste.Et puis surtout, comme souvent dans la vie, il faudra s’en remettre à l’expertise de John Ford. Guest-star de l’épilogue et auteur ici d’un cours magistral aussi express qu’anthologique, il révélera au gamin que le cinéma est avant tout un art du déséquilibre et qu’il n’y a bien que les idiots pour placer la ligne d’horizon au milieu du cadre. Et s’il fallait vraiment trouver une morale The Fabelmans ça serait probablement celle-là.La critique complète est disponible sur le site PremièreMalgré le lourd poids sur ses épaules, Gabriel LaBelle brille par son jeu sobre, parfois traversé d’euphorie créative ou d’accès de colère. Entre passion et mélancolie, Michelle Williams et Paul Dano sont d’une justesse épatante, tout comme Seth Rogen, dans un rôle pourtant ingrat mais crucial dans la narration.Rarement un cinéaste aura réussi le pari de remonter avec un tel bonheur aux origines de son désir de cinéma, de son goût pour le jeu et la vie en plus grand, plus large, plus modelable.Cette œuvre magnifique est à la fois un hommage au septième art qui ne pourra que faire vibrer les cinéphiles, et une exploration impressionniste et déchirante du passé fondateur d'un artiste génial. Superbe.Dans cette famille abritant un secret, l’apprentissage du fils futur cinéaste prend des allures romanesques. Le réalisateur raconte sa jeunesse. Magistral, et bouleversant.Dans « The Fabelmans », le cinéaste reprend des anecdotes mille fois racontées, les repeint aux couleurs de la mélancolie, et les livre sur une musique aux petits oignons de John Williams et des images superbes de son chef op, Janusz Kaminski.Mi-fresque d'époque (ah, la Californie des années 60 !), mi-retour aux origines, The Fabelmans aurait-il, sous ses airs guillerets, une ambition de film testamentaire ? On y songe avec cette confession du cinéaste de 76 ans.Intime et brillant.Steven Spielberg , à 76 ans, fend l’armure : il propose un portrait de ses parents qui évite tout pathos, reste sans cesse arrimé à la joie et la douceur.