Je parle de cette formule ou la découverte et le fun sont bloqué par du ramassage et du collectibles à outrance sans oublier des quêtes secondaires qui parfois n'apporte rien.



Des studios qui ce repose beaucoup trop sur ce système avec pour certains une bulle visuel et panoramique et dès qu'elle éclate bah il y a plus rien.



Depuis The witcher 3 qui date quand même de 2015 personne ne sait dit "je vais m'inspirer de celui ci ( sans pour autant faire un bête copier coller ) et essayer de nouvelles idées original ".



Ghost of Tsuchima a d'ailleurs eu d'excellentes idées notamment grâce à son vent directeur ,ces oiseaux et à ces renards qui accentue d'avantage la découverte des lieux et ou des quêtes.



Elden Ring le goty a monté la bar tellement haut en termes de richesse et de découverte , un open world ou on peut aller ou on veut sans qu'on te tienne par la main. Quand tu te dit que ta tout vu , le jeu te dit non et t'apporte encore plus de curiosité.



Mon top 3 des meilleurs OW est simple :



1) Elden Ring

2) The witcher 3

3) Ghost of Tsuchima



Et vous quelle est votre top 3 des jeux open world ?