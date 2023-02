Sony annonce l'arrivée d'une manette collector limitée Howart Legacy.Malheureusement pour l'heure rien de prévu en France, ceci étant une exclue du site Playstation Direct UK (et évidement Ebay quelques jours âpres).Preco prévu demain a 11h00, autant dire qu'il faudra surement etre tres rapide.

posted the 02/09/2023 at 06:04 PM by guiguif