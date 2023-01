Cinéma

https://niindo64.com/2023/01/13/top-10-attentes-cine-2023/



#10. 65 - La Terre d'avant (5/04/2023)



Mon article originel

#9. Indiana Jones et le cadran de la destinée (28/06/2023)





#8. Killers of the Flower Moon (Mai 2023)





#7. John Wick - Chapitre 4 (22/03/2023)





#6. Les Gardiens de la galaxie Vol. 3 (03/05/2023)





#5. Oppenheimer (19/07/2023)





#4. Mission: Impossible - Dead Reckoning - Partie 1 (12/07/2023)





#3. Dune - Deuxième partie (01/11/2023)





#2. Spider-Man: Across the Spider-Verse (31/05/2023)





#1. Super Mario Bros, le film (5/04/2023)



Réalisé conjointement paretqui ont quelques films d'horreur à leur actif, on retrouve un peu de cette atmosphère dans 65. Racontant l'histoire d'un astronaute incarné parqui s'est échoué sur Terre mais. Une époque dominé par des créatures que l'on connaît tous, et au destin tragique ayant eu lieu exactement à cette période duMoi qui a toujours rêvé de voir ce que donnerait un film du style d'un Jurassic Park en tant que film d'horreur avec des dinos réellement effrayants, ça risque de me plaire.Indy est de retour pour l'ultime fois dans ce cinquième volet de l'aventurier le plus mythique de l'histoire du cinéma et de la pop-culture. Son influence étant telle que des sagas de jeux vidéos commeoun'auraient jamais existé sans lui. À vrai dire, je ne sais pas trop à quoi m'attendre après un quatrième film qui fut très moyen, mais j'ai envie d'espérer un final en beauté et qui sera par la même occasion l'un des tout derniers rôles de l'octogénaire. D'avance, chapeau l'artiste et merci de nous avoir fait autant vibrer durant toutes ces décennies.Un projet deavecdans le casting, c'est systématiquement gage de qualité.et lepour ne citer que ceux-là, l'ont bien prouvé. Il va sans dire que j'attends ce film même s'il n'a pas encore de trailer à l'heure actuelle. Racontant une histoire vraie datant des années 20, où le FBI tente d'élucider le mystère autour d'une tribu indienne qui a été assassinée pour une histoire de pétrole.Les trois opus déjà sortis m'ont permis de confirmer une chose. C'est que le scénario n'est pas le point fort de cette franchise. Même sia tenté des choses en mettant une prime sur la tête de l'invinciblequi est maintenant traqué de partout. Mais la force de ces films et la raison principale pour laquelle je vais les voir en salles, ce sont ses scènes d'action phénoménales d'une violence inouïe, et brillamment exécutés par un(et ses cascadeurs) qui ne fait pas du tout sa quasi soixantaine. Et en plus de ça dans ce quatrième volet à venir, Keanu fera équipe avec. Dit autrement, on reverraetcôte à côte. Autant dire que le fan dequi est en moi est joie.C'est le Marvel que j'attendais le plus depuis l'èreaprès. Davantage que n'importe quel projet d'unetout juste terminée et qui n'est clairement pas ma préférée. Même si pour moi quelques projets sortaient du lot comme les sériesetAinsi que les filmsetMais bref.J'ai une affection toute particulière pour le premier volet des Gardiens qui apporta un vent frais au sein d'un univers cinématographique alors âgé de six ans, et constitué de dix films à l'époque. Dont le premiersorti deux ans avant lui. Je m'étais attaché au groupe constituantet tous ceux qui les auront rejoints en cours de route. Et ce même si le second film m'aura moins marqué malgré untrès émouvant. En tout cas, je m'attends à avoir le cœur en miettes avec ce troisième et ultime opus qui s'annonce dramatique d'après. Même si j'ai déjà ma petite idée de qui pourrait passer l'arme à gauche mais peut-être que je serais surpris.J'aime presque tous les films de. Lui qui m'avait retourné la tête dansM'a fait voyager à travers les étoiles dansEt retourné le temps contre nous dansqui est son dernier film en date.Mais là, il n'est plus question de jouer avec le temps. Nolan revient avec une proposition plus classique, mais qui sera sans doute très efficace avec ni plus ni moins qu'un biopic sur. L'homme qui a conçu la première bombe atomique durant la Seconde Guerre Mondiale. Incarné par l'excellentqui a déjà fait ses preuves avec le réalisateur. À croire que le sujet de la guerre passionne énormément Nolan puisqu'il a déjà fait l'exercice avecen 2017.Pour beaucoup, la référence en matière de films d'action et espionnage est. Me concernant, c'est la sagaenvers qui j'ai une attache particulière depuis le premier opus de 1996 par. Des films très corrects pour la grande majorité. En particulier les derniers en date que sontetréalisés par. Ce que j'attends du prochain volet ? De l'action, une histoire qui tient en haleine, et des cascades que seul l'inarrêtableest en mesure de réaliser.est un réalisateur dont j'apprécie beaucoup l'approche de la Science-Fiction. Avec, et lede 2021 qui fut ma porte d'entrée à cet univers ayant déjà eu droit à plusieurs films, bouquins, et jeux vidéos avant lui. Un univers que j'avais trouvé bien introduit dans ce premier film malgré ses longueurs. Avec un bon casting, et une esthétique au top. J'attends de ce second opus qu'il rentre enfin dans le dur et ne se contente plus que de simplement exposer son contexte et placer ses pions. Même si sans trailer à ce jour, il est difficile de se faire une idée de la direction prise.(Into the Spider-Verse en VO) est sans conteste. Ce fut une claque autant visuelle qu'émotionnelle qui a même été récompensé par leset d'autres dans sa catégorie. Quant à sa suite annoncée en 2019, c'est le film que j'attends depuis le plus longtemps de tout le classement. Une attente qui devait déjà durer trois ans car prévu initialement pour Avril 2022, mais finalement décalé à Mai 2023. En espérant que nôtre patience sera récompensé par un film au moins à la hauteur de son illustre aîné si ce n'est plus. Hâte de revoiret lesSans surprise, ma plus grosse attente ciné de l'année est le film d'animation Super Mario Bros. Réalisé par le studioà qui l'on doit lesC'était durant leoùavait annoncé une première date de sortie en 2022, et un casting américain qui m'a surpris sur certains aspects. Autanten tant queetenje n'ai rien à redire. Autantenje me questionne encore aujourd'hui sur ce choix. Surtout après avoir vu les trailers où(qui je l'espère sera définitif). D'ailleurs en plus du doublage, ces trailers m'ont beaucoup rassuré sur l'aspect visuel, et les nombreuses références aux jeux Mario qui comblent déjà le fan que je suis. En espérant avoir quand même quelques surprises en salles et que les trailers n'ont pas montrés le plus important.