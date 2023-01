1) Hogwarts Legacy - 1.23 million searches

2) Starfield - 540,000 searches

3) Diablo 4 - 301,000 searches

4) Sons of the Forest - 224,000 searches

5) Baldur's Gate 3 - 206,000 searches

6) Forspoken - 192,000 searches

7) The Day Before - 187,000 searches

8 ) Blue Protocol - 185,000 searches

9) Resident Evil 4 - 161,000 searches

10) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom/Ark 2 - 154,000 searches

Une nouvelle étude a prétendu révéler les 10 sorties de jeux vidéo les plus attendues de 2023, avec des titres notables comme Hogwarts Legacy et Starfield mentionnés sur la liste. 2022 a été une année forte pour les jeux vidéo, avec des sorties marquantes comme Elden Ring et God of War Ragnarok, mais jusqu'à présent, 2023 s'annonce encore plus importante. De nombreux jeux majeurs, dont le lancement était initialement prévu en 2022, ont été repoussés à l'année prochaine, ce qui fait de 2023 une année particulièrement riche en nouveautés.Les nouveaux jeux vidéo à venir au premier semestre 2023 suffiraient à eux seuls à faire de l'année prochaine une année mémorable, mais il est bon de rappeler qu'il devrait y avoir encore plus de jeux au second semestre également. Certains de ces jeux n'ont probablement pas encore été annoncés, de sorte que les joueurs ne savent pas encore tout ce qu'ils ont à attendre de l'année à venir.Afin de déterminer les 10 jeux les plus attendus de 2023, le site Top10Casinos a repris une liste de jeux à venir créée par PCGamer, puis a utilisé Ahrefs pour collecter des données de recherche mondiales sur chaque jeu. Les titres ont ensuite été classés par volume de recherches mondiales afin de déterminer quels sont les nouveaux jeux de 2023 que les gens attendent le plus. D'après les résultats, le jeu d'action-RPG à monde ouvert Harry Potter Hogwarts Legacy est le jeu le plus attendu en 2023, suivi de Starfield de Bethesda en deuxième position.