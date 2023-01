Le producteur de Final Fantasy VII Rebirth, Yoshinori Kitase, a teasé "une grande annonce sur Final Fantasy mais "sans rapport avec Final Fantasy VII" dans ses vœux du Nouvel An sur le site officiel de Final Fantasy." Bonne année à vous tous.Final Fantasy XVI devrait sortir cette année, ce qui signifie que Yoshi-P a plus que jamais besoin de votre soutien. Encouragez-le alors qu'il se donne à fond !Le développement s'accélère aussi sur le titre que je produis: Final Fantasy VII Rebirth. Je suis sûr que votre imagination se déchaîne en essayant d'imaginer comment nous allons recréer certaines des scènes les plus emblématiques du jeu et nous aurons plus à partager à ce sujet lorsque le moment sera venu.Il y a aussi une autre grosse annonce sans rapport avec FF7 dont je ne peux rien dire pour le moment.Soyez assurés que nous travaillons dur pour faire en sorte que 2023 soit l'année la plus excitante à ce jour.Producteur de Final Fantasy VII RebirthYoshinori Kitase "Serait-ce enfin l'annonce du fameux remake de Final Fantasy 9 ?