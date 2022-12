Alors que le remake de Crisis Core vient de sortir, Kenichi Suzumura, le doubleur japonais de Zack Fair, a teasé une plus grosse implication de son personnage dans les suites de la trilogie lors d'une interview avec Famitsu."Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet, mais il semble que Zack jouera également un rôle très actif (rires). En tant qu'acteur, j'ajouterai de la couleur et du piquant à la performance. En tant que fan moi-même, je pense que je vais m'amuser."On ne sait pas si les enregistrements de la partie 2 ont deja commencé ou de quelles parties du script de FFVII Rebirth la voix de Zack est au courant, mais il est évident vu la fin de Final Fantasy Remake que la suite sera quelque peut differente de l'originale.

posted the 12/15/2022 at 09:31 PM by guiguif