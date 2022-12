Exserv:









Quelques video preview des 3 premières heures du jeu final.Preview JVC - Attente 4/5 PrometteurForspoken est un titre qui s'annonce plaisant grâce aux possibilités offertes par son gameplay. Cela se traduit par des combats impressionnants et grisants pour le joueur, à condition de maîtriser sa jouabilité particulière et les nombreux sorts de Frey. Les affrontements sont d'autant plus spectaculaires qu'ils profitent des graphismes et surtout des effets du Luminous Engine, quitte à parfois surcharger l'action à l'écran. Et si le parkour réussit à être agréable par sa fluidité, il ne permet pas pour autant de faire tout et n'importe quoi et demande un temps d'adapation. Si le gameplay semble donc aussi efficace que dans les trailers, il ne reste plus qu'à voir si les autres aspects du titre sont du même niveau pour faire de Forspoken une exclusivité console incontournable de la PS5.