L'histoire de Cal Kestis se poursuit dans Star Wars Jedi: Survivor. Le jeu reprend 5 ans après les événements de Star Wars Jedi: Fallen Order et suit le combat de plus en plus désespéré de Cal alors que la galaxie s'enfonce dans les ténèbres. Poussé aux confins de la galaxie par l'Empire, Cal va se retrouver entouré de nouvelles menaces mais aussi d'anciennes. En tant que l'un des derniers chevaliers Jedi survivants jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour se protéger, protéger son équipage et l'héritage de l'Ordre Jedi ?​​Le système de combat du premier revient avec des capacités supplémentaires et de nouveaux styles de combat au sabre laser. Exploitez de manière créative toutes ces capacités et toutes ces armes pour affronter stratégiquement une multitude d'ennemis en évaluant leurs forces et faiblesses tout en utilisant intelligemment votre entraînement pour vaincre vos adversaires et résoudre les mystères qui se dressent sur votre chemin.Découvrez de nouvelles planètes et des plus familières, chacune avec des biomes, des défis et des ennemis uniques. Maîtrisez de nouvelles compétences, équipements et capacités qui augmenteront vos façons d'explorer, de combattre et d'errer. Avec des zones plus vastes à explorer, les joueurs qui s'aventureront au-delà de l'horizon trouveront des récompenses cachées.