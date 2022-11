Cygames a annoncé le calendrier complet du Granblue Fantasy Fes 2022-2023 et a ainsi que confirmé que Granblue Fantasy: Relink serait ENFIN jouable pour le public pour la toute première fois lors de l'événement de Janvier au Tokyo Big Sight a Odaiba.Cet evenement permettra aussi d'avoir des nouvelles sur le jeu mais aussi sur le suivi de Granblue Fantasy Versus.

