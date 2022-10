(Motoi Okamoto) (Motoi Okamoto)

Puissance Nintendo

Une petite découverte intéressante et amusante a fait le tour de Twitter peu de temps après la présentation. Il s’avère que le producteur de la franchise Silent Hill, Motoi Okamoto, était auparavant employé chez Nintendo, travaillant sur un certain nombre de titres pour la GameCube, la DS et la Wii.En rejoignant la société en 1999, le premier projet d’Okamoto a été le titre de lancement de Luigi’s Mansion sur GameCube. Il a ensuite participé à des projets tels que Pikmin et Pikmin2, The Legend of Zelda : The Wind Waker et Super Mario 64DS. Son plus grand rôle est venu en 2006 quand il a été le directeur de Wii Play.Okamoto a quitté Nintendo en 2008 pour former son propre studio indépendant appelé Entersphere, qui a développé le titre d’action-stratégie Army corps of hell pour la PlayStation Vita. Il est parti en 2018 et a ensuite rejoint Konami, où il est maintenant la force motrice derrière Silent Hill.