Amateurs de gore et de tripaille, vous êtes au bon endroit ! Voici un top en vrac et je rappel que ces tops "Je le répète car souvent, on me pose la question... Bref, voici 10 jeux pour ceux qui kiffent l'hémoglobine et les démembrements en tout genre. Et non, rassurez vous, vous n'êtes pas psychopathe !10)- J'ai mis etc car tout les Wolf récents sont hyper gore. Démembrement, tête qui explose, sang etc... Trucider du nazis est jouissif dans ce jeu, surtout que pas mal de pétoires sont à notre disposition pour faire un carnage !9)- Développer par les maintenant disparus VisceralGame, Dead Space est certainement l'un des jeux les plus gore auquel j'ai joué. Déjà, rien que le principe de démembrer les monstres pour les tuer promet déjà pas mal d'hémoglobine. Mais ajouter à cela les morts ultra gore d'Isaac et vous êtes servis. Espérons que le Remake n'oublie pas le côté gore du Dead Space original.8 )- Sortie exclusivement sur Wii, et ça surprennais d'avoir un jeu aussi violent sur une console Nintendo. Madworld nous fait incarner Jack, dans un monde tout en noir et blanc, sauf le sang qui lui est bien rouge histoire de bien accentuer le côté gore du soft. Armé de pétoire mais aussi et surtout d'une tronçonneuse, Jack ne fait pas dans la dentelle pour ce qu'il s'agit de répandre le sang ! Dommage qu'il n'y est jamais eu de suite à ce jeu...7)- Le 5 ème épisode de la franchise Call of Duty est certainement le plus gore de toute la série jusque là. C'est d'ailleurs le premier Cod a être Pegi 18, et c'est mérité. Le jeu est archi violent, démembrement, sang, scènes choquantes, Treyarch ont voulu montrer toute l'horreur de la Seconde Guerre mondiale dans cet épisode et c'est assez réussi, et dérangeant. Certaines scènes sont à déconseiller aux âmes sensibles.6)- Outlast est clairement pas un jeu à mettre entre toute les mains. On y incarne un journaliste d'investigation qui va se retrouver malgré lui pris au piège dans cet asile infernal. Au programme, du sang, de la folie et de l'horreur en tout genre. Déjà quand tu a compris qu'un gros gars se balade dans l'asile et qu'il arrache les têtes de toute ses victimes et qu'il les collectionnent, ta compris à qui tu avais affaire. Le DLC va encore plus loin dans le gore et le dérangeant, allant même jusqu'à de la torture porn...5)- Programme, vous êtes en enfer et vous devez survivre en butant des démons qui veulent votre peau. Pour cela, tout plein de petoire à votre disposition allant du shotgun à la tronçonneuse. FPS ultra nerveux et jouissif, amateurs d'hémoglobine et de têtes qui explosent, vous allez être servis ! Que dire de ces musiques bien métal qui donnent envie de se défouler comme jamais !4)- J'ai mis lui car c'est certainement l'épisode le plus gore de toute la série, reste à voir Ragnarok ? Kratos se venge des dieux et il fait pas dans la dentelle. Bien vénère, le chauve demi dieu défonce absolument tout sur son passage. Hercule, Poséidon, Hadès, tout le monde y passe sans exception dans un festival de violence et de rage jouissif, et c'est aussi pour ça qu'on kiffe God of War !3)- Certainement l'épisode le plus gore de toute la série, avant c'était le 4 pour moi. Leon explose des têtes, des jambes ou des bras à tout va, mais se fait aussi malmené durant les mise à mort du personnage. Rien qu'à voir comment les zombies se régale de votre chair durant les game over, ou voir comment le type du début se fait becter violemment. Allez, bon appétit !2)- Licence prestigieuse de Microsoft. Gears of War nous fait incarner Marcus Phénix (en tout cas dans les 3 premiers) fasse à une guerre contre une race Alien nommé Locuste. En plus d'incarner de véritable brute sur patte, un bon nombre de pétoire s'offrent à nous pour varier les plaisirs, y compris une tronçonneuse pour découper du locuste en rondelles, en plus d'être assez gore, les noms d'oiseaux pullulent dans ces jeux, non seulement c'est bourrin mais en plus c'est vulgaire. Faut dire que ça colle bien à l'ambiance des jeux.1)- Déjà le 1 était bien violent comme il faut mais alors le 2 c'est autre chose... Du sang partout, des démembrements archi bien fait et bien crade, des hurlements de douleur, bref, tout pleins de joyeuseté dont le Pegi 18 n'a pas été voler. Ah, et les mises à morts et les scènes choquantes ne manquent pas non plus, en plus d'être violent physiquement, il l'est aussi psychologiquement. Et c'est tellement bien fait que ça peut en être dérangeant. Je pense que c'est le jeu le plus violent que j'ai fais jusque là, ya pas de doute.Bon bien évidemment il en manque hein mais 10 places, vous vous doutez bien que je peux pas tout mettre, mais vous avez déjà un bon aperçu. J'aurai pus rajouter Bloodborne, Dying Light, Left4Dead etc...J'espère que ce top en vrac vous aura quand même plu et j'en prépare un autre Spécial Halloween pour la semaine pro, mais je sais pas encore sur quoi. Sur ce, bon week-end et bon jeux à tous !