Sérieux c'est quoi cette blague, ils retiennent aucune leçon en fait !100 clicks pour arriver sur la page, autant pour que l'article daigne s'ajouter au panier, autant pour afficher le panier, toujours autant pour arriver à la page de renseignements (nom, adresse, CB, ...) et au moment de valider ... site down

Who likes this ?

posted the 10/12/2022 at 11:30 AM by epicurien