Jeux Video

Nan parce que je viens de me souvenir que le titre aurait logiquement dû être annoncé depuis des semaines.Selon Tom Henderson (Eurogamer) qui a un taux proche du 100% :- Skate 4 devait se dévoiler début juillet (confirmé)- FIFA 23 devait se dévoiler fin juillet (confirmé)- Même chose pour Need for SpeedEt pour ce dernier point, il n'y a rien eu (annulation de la présentation donc), rien non plus en août et à moins d'une surprise dans la semaine, rien en septembre.Alors je sais que EA peut être capable de dévoiler un jeu x mois et le sortir 2 mois après (la preuve avec FIFA 23) mais là, je pense que ça pue du derch pour l'objectif (officiel pourtant) d'une sortie en fin d'année.Et je veux y croire, je suis en manque de jeu du genre