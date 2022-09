Petite info, cela fait trèèèèèès longtemps, la société Zuiki a enfin levé le voile sur la, nouvelle machine mini qui arrive sur le marché et qui est loin d'être la moins intéressante puisque ce micro-ordinateur japonais est connu chez les fans d'import pour sa ludothèque assez béton et ses conversions de haute qualité de jeux CPS-1 ou NeoGeo MVS pour ne citer qu'eux.La machine est apparemment en exposition au TGS et les précommandes s'ouvriront le 8 octobre au Japon.

posted the 09/17/2022 at 07:56 AM by alexkidd