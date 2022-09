d'apres le financial times https://www.ft.com/content/a55cc28e-3092-4725-a1a0-97c1bf6eed0f il s'agit de ce passage==> Les rivaux du secteur des jeux vidéo craignent que Microsoft ne propose deset qui ne seraient pas durables.tradL'acquisition par Microsoft du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard, pour un montant de 75 milliards de dollars, fait l'objet d'enquêtes approfondies à Bruxelles et au Royaume-Uni, suite aux craintes croissantes que l'opération ne soit anticoncurrentielle et n'empêche ses rivaux d'accéder au jeu à succès Call of Duty., selon deux personnes ayant connaissance de la situation.Au début du mois, la CMA est devenue le premier régulateur antitrust mondial à tirer la sonnette d'alarme sur la transaction, donnant à Microsoft cinq jours pour proposer des engagements qui résoudraient ses inquiétudes ou faire face à une enquête étendue de "phase 2".Les entreprises sont déjà en pourparlers avec les régulateurs de Bruxelles depuis l'annonce de l'opération il y a huit mois, dans le cadre de ce que l'on appelle la phase de pré-notification - une indication du degré de scrupule des fonctionnaires pendant l'enquête.Les régulateurs et les autres parties prenantes à l'opération s'attendent àlorsque Microsoft déposera officiellement son dossier à Bruxelles dans les semaines à venir. Selon des personnes au fait des réflexions de l'UE,, a déclaré une personne à Bruxelles qui connaît bien la transaction.Elle intervient après queet les autorités de régulation sur ses engagements à conserver Call of Duty sur les consoles PlayStation.La décision du Royaume-Uni met en évidence les problèmes que Microsoft devra surmonter pour conclure le plus gros accord de son histoire. Le géant américain de la technologie espère, mais il doit d'abord franchir les obstacles réglementaires dans des pays allant de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis.Selon des personnes ayant connaissance de la situation,L'autorité de surveillance n'accepte généralement pas de mesures correctives comportementales, telles que des engagements à maintenir l'accès à un produit ou à un service, à la fin d'une enquête de phase 1, sauf dans de rares circonstances.Un avocat spécialisé en droit de la concurrence ayant connaissance de l'affaire a déclaré qu'L'accord avec Activision intervient à un moment oùl'être lors des précédents accords avec les grandes entreprises technologiques.Les rivaux du secteur des jeux vidéo craignent que Microsoft ne propose deset qui ne seraient pas durables.Microsoft a déclaré qu'elle continuerait à proposer Call of Duty sur les consoles de jeux d'autres sociétés, telles que PlayStation, plutôt que d'en faire un titre exclusif sur sa Xbox. Brad Smith, président et vice-président de Microsoft, avait précédemment déclaré : "Nous voulons que les gens aient davantage accès aux jeux, pas moins".La société pourrait choisir de s'engager formellement auprès de la CMA à garantir l'accès de ses rivaux aux jeux au cours de la deuxième phase de l'enquête, lorsqu'un panel indépendant analysera l'accord en profondeur et envisagera des solutions potentielles aux problèmes d'antitrust.