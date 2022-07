News

Un dernier petit son avant la sortie du jeu.Il s'agit de la plaine de milik qui n'est autre que la combinaison des environnements de gaure et des restes du titan gormott.Pour infos, l'embargo viens de prendre fin. les reviews vont donc pulluler aujourd’hui et les prochains jours. restez prudent vis à vis de ça, Il y'a très peu de chance que la plupart des testeurs aient été en mesure de terminer le jeu pour le test.Un testeur ricain mentionnait hier qu'il en était au chap 7 (130h surement avec énormément d'annexe car ça me parait too much ...) le jeu est a priori gargantuesque (scénario, gameplay).et pour les personnes qui ont été traumatisé par MGS4, il faut savoir que xenoblade 3 explose le records de temps de cinématique.