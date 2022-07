Ca y est Naughty Dog décide enfin de réagir ( ou est ce du aux hasard) face aux nombreux leaks parus sur la toile du remake de the last of us 1 !- L'IA a été revu de A à Z( les alliés sont plus intelligents et évitent de croiser les ennemis, les ennemis plus agressif etc..)- Les environnements sont désormais destructibles avec une toute nouvelle gestion de la physique des objets, destructions etc- Retours haptiques sur les armes etc- Support de l'audio 3d- Un nouveau mode de mort permanente- Possibilité de changer de vêtements (Elie & Joel)- Beaucoup d'environnements retravaillés)