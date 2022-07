En attendant le Ragnarok, quel opus à votre préférence ? Perso, pour le moment le 3 bien que j'ai pas encore finis le dernier et vous ?



- God of War (1 vote)



- God of War 2 (12 votes)



- God of War 3 (12 votes)



- Gow Chain of Olympus (0 vote)



- Gow Ghost of Sparta (0 vote)



- God of War Ascension (0 vote)



- God of War "4" (9 votes)



peut être que je ferais un petit classement si ya assez de vote, je verrai.