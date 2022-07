Anime

Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les news niveau animation jap, mais cette saison, il était prévu que le studio Shaft (Madoka, Monogatari) face un remake en 2D des premières saisons de la série 3D, RWBY.RWBY était à l'époque une série indé en 3D à tout petit budget avec des modèles graphiques dignes d'une dreamcast reposant avant tout sur les talent de choregraphe de Mouty Oum (créateur des Fan animation Dead Fantasy, d'ailleurs, l'univers de RWBY reprend pas mal de l'univers de FF8 avec une academie de mercenaire créé pour lutter contre des sorcière ancestrales) et la réalité c'est que 9 ans après, un studio professionnel et réputé comme Shaft est incapable d'égaler la série d'origine en terme de mise en scene et parait même encore plus cheap que la série d'origine.Les scène d'actions sont certes bien animés, mais elles ne peuvent profiter de l'ampleur des mise en scène offrant la 3D, les caméra sont plus statiques et elles n'ont pas le talent de chorégraphie de Mouty Oum(malheuresement décédé pendant la saison 3 de RWBY, ce qui a d'ailleurs a fait du mal à la suite de la série 3D) résultat, c'est plat.regardez donc la principale scene d'action de la saison 1 en 2D et en 3DQuant aux scenes 2D non action, c'est pas mieux, il n'était pas rare que lors d'une discussion, on suivait les personnages en train de marcher ou en plein pied, ici à cause de la 2D, les animations sont réduites au minimum, les discussions se font sur des plan rapproché, si ils marchent, il s'agit d'une animation tournant en boucle sur un plan unique, les personnages manque de détail quand ils sont en plein pied.Que ce soit sur les scene d'action où les autres, on y retrouve un autre problème de la 2D face à la 3D, la régularité. Si ça permet de belles deformation lors des scenes d'action la 2D offre aussi beaucoup de fail et passé les scène d'action, l'animation est souvent cheap et la régularité des dessins très approximative.Et comme si ça ne suffisait pas, la bande son...RWBY a toujours construit ses scènes d'action avant tout autour d'une musique (les Dead Fantasy étant des sortes d'AMV à la base), rendant le tout ultra ryhtmé et badass.Ici, il n'y a rien de tout ça et ça rend les combat encore moins impactant.Au final, on avait à la base une production indé qui montrait qu'on pouvait faire un truc excellent avec les moyen du bord mais 9 ans après, on a un anime qui nous balance en pleine face tout les problèmes de l'animation 2D.Carton Rouge à Shaft pour le coup.