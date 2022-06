Nous avons été extrêmement actifs dans le domaine des fusions/acquisitions et des investissements. L'objectif de ces investissements est d'accroître notre force principale au sein de PlayStation Studios, mais aussi d'acquérir une expertise dans des domaines du développement de jeux où, historiquement, nous n'étions pas très présents. Le partenariat prévu avec Bungie est un excellent exemple de ce dernier point.

En ce qui concerne les futures activités de fusion et d'acquisition, la réponse à cette question est que nous n'en avons pas du tout fini avec notre stratégie consistant à essayer de développer PlayStation Studios de manière inorganique. Au fur et à mesure que nous passons de notre stratégie historique de développement de jeux à un marché beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que celui dont nous jouissons aujourd'hui, il est très probable que des stimuli inorganiques seront nécessaires pour nous aider à réaliser ces rêves. Et dans la mesure où les cibles potentielles correspondent à notre stratégie, dans la mesure où les cibles potentielles nous permettent d'accélérer la manière dont nous sommes en mesure de réaliser notre stratégie, nous envisagerons certainement une activité de fusion et d'acquisition plus poussée pour étoffer notre portefeuille d'activités.

